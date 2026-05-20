Atletico rozpoczęło rozmowy z Porto. Chce kolegę Pietuszewskiego

19:52, 20. maja 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

William Gomes, który świetnie współpracuje z Oskarem Pietuszewskim w FC Porto, wzbudził zainteresowanie Atletico Madryt - poinformował dziennikarz Ekrem Konur.

William Gomes
PressFocus Na zdjęciu: William Gomes

William Gomes na radarze Atletico Madryt

Atletico Madryt planuje dużą aktywność podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Hiszpański klub chce jeszcze bardziej wzmocnić swój skład, aby w kolejnej kampanii sięgnąć po trofeum i powiększyć gablotę. Szkoleniowiec ekipy Los Rojiblancos – Diego Simeone – zamierza zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach w swoim zespole, a jednym z priorytetów jest sprowadzenie nowego zawodnika na prawe skrzydło. Władze Atletico uważają, że ofensywa drużyny potrzebuje większej jakości oraz świeżej energii.

W tym celu madrytczycy mogą wybrać się na zakupy do Portugalii. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, uwagę półfinalistów Ligi Mistrzów przyciągnął bowiem William Gomes. Co więcej, przedstawiciele stołecznego klubu mieli już rozpocząć wstępne rozmowy z FC Porto w sprawie pozyskania 20-letniego skrzydłowego. Zdaniem wspomnianego wyżej dziennikarza transakcja ma realne szanse na realizację już w trakcie najbliższego lata, ponieważ zawodnik jest otwarty na przenosiny do hiszpańskiej La Ligi.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach drużyny Smoków od stycznia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Estadio do Dragao za niespełna 10 milionów euro z Sao Paulo FC. W trwającym sezonie prawy napastnik rozegrał 46 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 2 asysty. Co ciekawe, w wielu meczach tworzył linię ataku razem z Oskarem Pietuszewskim, bardzo dobrze współpracując z naszym rodakiem. Kontrakt Gomesa obowiązuje do 2029 roku, a jego wartość rynkowa wynosi 50 milionów euro.

