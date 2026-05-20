Casemiro blisko wielkiego transferu. Kontrakt już ustalony

Casemiro opuści Manchester United po ostatnim meczu w tym sezonie. Ben Jacobs z "TEAMtalk" poinformował, że Inter Miami jest już o krok od porozumienia z Brazylijczykiem.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Inter Miami pozyska Casemiro. Porozumienie jest o krok

Casemiro przeniósł się do Manchesteru United z Realu Madryt za blisko 71 milionów euro i przez ostatnie cztery sezony był jednym z liderów środka pola Czerwonych Diabłów. Kariera Brazylijczyka na Old Trafford jednak dobiega końca. Brazylijczyk pożegnał się już z kibicami podczas wygranego spotkania z Nottingham Forest (3:2) w 37. kolejce Premier League. Kontrakt doświadczonego pomocnika nie zostanie przedłużony, a jego przyszłość jest już praktycznie przesądzona.

Jak informuje Ben Jacobs z „TEAMtalk”, Inter Miami jest o krok od przeprowadzenia jednego z najgłośniejszych transferów tego lata. Klub z Major League Soccer jest bardzo blisko osiągnięcia pełnego porozumienia z Casemiro, który dołączy na zasadzie wolnego transferu.

34-letni pomocnik miał już jasno zakomunikować swoje stanowisko i zdecydować, że wybierze właśnie projekt klubu z Florydy. Warunki indywidualnego kontraktu mają być praktycznie dopięte. W ostatnich miesiącach wokół Brazylijczyka pojawiały się również propozycje z Arabii Saudyjskiej. Co ciekawe, gwiazdor był także na liście życzeń LA Galaxy.

Dla Interu Miami byłoby to kolejne wielkie nazwisko sprowadzone do klubu w ostatnich latach. Największą gwiazdą drużyny pozostaje Lionel Messi. Casemiro w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w barwach Czerwonych Diabłów, zdobył dziewięć bramek i zanotował dwie asysty.