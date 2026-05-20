Wisła Kraków i temat zmiany trenera. W tle gorące nazwisko

Wisła Kraków i przyszłość Mariusza Jopa. Pojawiają się pierwsze spekulacje
Wisła Kraków wciąż nie ma jasnej sytuacji dotyczącej przyszłości Mariusza Jopa. Obecny szkoleniowiec ma ważny kontrakt z 13-krotnym mistrzem Polski do końca czerwca tego roku. Niemniej na ten moment nie pojawiły się oficjalne informacje o jego przedłużeniu lub ewentualnych zmianach w klubie. W tle pojawiają się natomiast medialne dyskusje na temat potencjalnych kandydatów do objęcia zespołu w przyszłości.
Czy Wisła zmieni szkoleniowca? Taki temat został poruszony w programie Kanału Sportowego, gdzie głos zabrali dziennikarze. – Słyszałem, że bardzo mocno był sondowany temat Mateusza Stolarskiego – powiedział Mateusz Borek.
– Rozmawiałem z ludźmi z Motoru. Nie ma opcji, żeby Motor oddał Mateusza Stolarskiego – odpowiedział Adam Sławiński.
Jak wynika z wypowiedzi w Kanale Sportowym, temat ewentualnej zmiany trenera w klubie z Krakowa pozostaje na etapie wstępnych spekulacji i sondowania rynku. Chociaż nazwisko Mateusza Stolarskiego pojawiło się w medialnych doniesieniach, według informacji przekazywanych przez środowisko klubu z Lubelszczyzny, jego odejście nie wchodzi obecnie w grę.
Na ten moment Wisła nie podjęła żadnych wiążących decyzji w sprawie w sprawie trenera. Klub koncentruje się na finiszu rozgrywek, a wszelkie rozmowy dotyczące przyszłości Jopa pozostają w sferze nieoficjalnych analiz i medialnych rozważań.
Jak podkreślono w programie Kanału Sportowego, sytuacja może się jednak zmieniać wraz z końcem sezonu, kiedy to kluby częściej dokonują podsumowań i analiz kadrowych. Na dzisiaj jednak nie ma sygnałów o przełomie w sprawie zmiany szkoleniowca w krakowskiej ekipie.