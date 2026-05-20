Man City na zakupach w Chelsea. Maresca chce największe gwiazdy

21:18, 20. maja 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: The Mirror

Enzo Maresca ma zostać nowym trenerem Man City. Niewykluczone, że latem sięgnie po kilku piłkarzy Chelsea. The Mirror informuje, że na liście życzeń znalazł się m.in. Cole Palmer i Enzo Fernandez.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Palmer, Fernandez, Pedro i Colwill – oni mogą zamienić Chelsea na Man City

Manchester City, o ile nic się nie zmieni, będzie mieć nowego trenera. Po dekadzie spędzonej na Etihad Stadium opuścić stanowisko ma Pep Guardiola. Coraz więcej źródeł sugeruje, że nadchodzący mecz z Aston Villą będzie ostatnim, w jakim poprowadzi drużynę. Warto dodać, że obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku. Natomiast strony miały dojść do porozumienia ws. rozwiązania kontraktu.

Od kilku dni mówi się o tym, że następcą Guardioli zostanie Enzo Maresca. Włoski taktyk w przeszłości dwukrotnie pracował w City. Najpierw jako trener drużyn młodzieżowych, a następnie w roli asystenta pierwszego zespołu. Ostatnio odpowiadał za wyniki Chelsea. Z Londyńczykami wygrał Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. W styczniu tego roku został jednak zwolniony.

Z informacji The Mirror wynika, że Maresca przymierza do Man City kilku zawodników The Blues. Podczas letniego okna transferowego Londyn na Manchester może zamienić ktoś z grona czterech ulubionych piłkarzy trenera z czasów pracy w Chelsea. Na liście znaleźli się: Cole Palmer, Enzo Fernandez, Joao Pedro oraz Levi Colwill. Co ciekawe, w przeszłości Palmer był piłkarzem Obywateli. Odszedł z klubu ze względu na konflikt z Guardiolą. Z tego grona blisko zmiany otoczenia jest przede wszystkim Enzo Fernandez.

