Ruch Chorzów nie czeka na koniec sezonu. Trwają działania

Ruch Chorzów przygotowuje się do letnich zmian kadrowych. Jednym z nazwisk pojawiających się w kontekście transferu do śląskiego klubu jest Kristian Fucak ze Stali Mielec.

Napastnik Stali Mielec wzbudza zainteresowanie. Ruch wśród chętnych

Ruch Chorzów wciąż walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy, ale równolegle pracuje nad planem wzmocnień na kolejny sezon. Jak poinformował Dominik Pasternak w audycji „1 Liga Styl Życia” na kanale TVP Sport, na radarze chorzowskiego klubu znalazł się Kristian Fucak, który obecnie reprezentuje barwy Stali Mielec.

Na kolejkę przed końcem sezonu Ruch zajmuje piąte miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, co daje mu prawo gry w barażach o awans do krajowej elity. Drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika nadal ma więc realną szansę na powrót do elity. Niemniej niezależnie od końcowego wyniku klub planuje kolejne ruchy transferowe.

Jak przekazał dziennikarz publicznego nadawcy w audycji, jednym z celów transferowych Ruchu ma być właśnie napastnik ekipy z zaplecza PKO BP Ekstraklasy. Chorwat trafił do ekipy z Mielca w październiku ubiegłego roku po rozstaniu z NK Istra 1961 i od tego momentu zdołał zwrócić na siebie uwagę kilku klubów.

Według wieści Pasternaka zawodnik ma obecnie aż cztery oferty. Oprócz śląskiego klubu zainteresowanie jego sytuacją wykazuje również Miedź Legnica, która także monitoruje rynek napastników przed kolejnym sezonem.

Kontrakt Fucaka ze Stalą obowiązuje jedynie do końca czerwca, co sprawia, że transfer może być atrakcyjną okazją dla zainteresowanych klubów. Piłkarz w 18 spotkaniach dla mieleckiego zespołu zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę, pomagając drużynie utrzymać się na zapleczu Ekstraklasy.

Ruch rozpoczął już przebudowę kadry przed nowym sezonem. Wcześniej klub ogłosił sprowadzenie Krystiana Rostka ze Śląska Wrocław. Według medialnych informacji lista planowanych ruchów transferowych ma być znacznie dłuższa.