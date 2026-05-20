Barcelona poszukuje napastnika. Zaskakujące nazwisko na liście kandydatów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Carlos Espi przymierzany do Barcelony

FC Barcelona bardzo uważnie przeczesuje rynek transferowy w poszukiwaniu następcy Roberta Lewandowskiego. Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Polski nie przedłuży wygasającego kontraktu i po zakończeniu sezonu odejdzie za darmo, co zostało już oficjalnie potwierdzone. To oznacza, że Duma Katalonii będzie zmuszona sprowadzić nowego napastnika podczas nadchodzącego letniego okna transferowego. Władze mistrzów La Ligi szukają zawodnika młodego, perspektywicznego oraz gotowego do stopniowego wejścia w rolę lidera formacji ofensywnej.

Jak informuje hiszpański dziennik „MARCA”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Camp Nou jest Carlos Espi z Levante UD. 20-letni snajper uchodzi za jeden z największych talentów na Półwyspie Iberyjskim, dlatego wzbudził zainteresowanie przedstawicieli Barcelony. Klub z Katalonii od dłuższego czasu monitoruje rozwój młodego piłkarza i rozważa rozpoczęcie negocjacji w trakcie najbliższego letniego okienka. Działacze z Camp Nou wierzą, że zdolny Hiszpan mógłby w przyszłości stać się ważnym elementem ekipy prowadzonej z powodzeniem przez Hansiego Flicka.

Carlos Espi na co dzień występuje we wspomnianym wyżej Levante, którego akademii jest wychowankiem. W połowie 2024 roku awansował do pierwszego zespołu, gdzie regularnie zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy. W trwającym sezonie młody atakujący rozegrał 26 spotkań i zdobył 12 bramek w barwach drużyny Żab. 20-latek imponuje przede wszystkim skutecznością, dynamiką oraz dobrą grą w polu karnym rywali. Kontrakt utalentowanego zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 2028 roku, a jego wartość systematycznie rośnie. Aktualnie jest wyceniany na około 10 milionów euro.