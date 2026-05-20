Xabi Alonso ze stanowczą reakcją. Ten zawodnik jest nietykalny w Chelsea

20:42, 20. maja 2026 21:14, 20. maja 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  MARCA

Enzo Fernandez od dawna jest łączony z Realem Madryt. Jak podaje gazeta MARCA, nowy trener Chelsea - Xabi Alonso - chce jednak zatrzymać go w zespole The Blues.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Enzo Fernandez nie dla Realu Madryt?

Chelsea wraz z rozpoczęciem nowego sezonu wejdzie w zupełnie nową erę. Stery nad zespołem The Blues przejmie bowiem Xabi Alonso, który postara się zbudować drużynę zdolną do walki o najważniejsze trofea. Choć hiszpański szkoleniowiec oficjalnie obejmie londyńską ekipę dopiero od kampanii 2026/2027, to już teraz aktywnie działa w gabinetach i pracuje nad budową solidnej kadry. 44-letni trener chce sprowadzić kilku czołowych piłkarzy, ale jednocześnie planuje zatrzymać największe gwiazdy obecnego zespołu.

Jak informuje hiszpański dziennik „MARCA”, Alonso określił paru zawodników Chelsea mianem nietykalnych. W tym gronie znajduje się między innymi Enzo Fernandez, wokół którego nowy szkoleniowiec chce budować drużynę. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu zainteresowanie 25-letnim argentyńskim pomocnikiem wykazuje Real Madryt, czyli były pracodawca Xabiego Alonso. Chelsea nie zamierza jednak łatwo oddawać swojego lidera, szczególnie że menedżer z Półwyspu Iberyjskiego uważa go za kluczową postać projektu.

Fernandez trafił do zachodniego Londynu w styczniu 2023 roku za około 120 milionów euro z Benfiki Lizbona. Od tamtej pory w barwach ekipy The Blues rozegrał 168 spotkań, zdobył 31 bramek i zanotował 30 asyst. Kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje aż do 2032 roku, dlatego Chelsea znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji negocjacyjnej. Aktualna wartość rynkowa argentyńskiego gwiazdora wynosi mniej więcej 90-100 milionów euro.

