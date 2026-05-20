Wieczysta Kraków i wielka niewiadoma. Borek mówił o możliwym zwrocie

Wieczysta Kraków stoi przed ważnym momentem swojej historii. Przyszłość projektu Wojciecha Kwietnia może zależeć od walki o awans do PKO BP Ekstraklasy, głosił Mateusz Borek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Wieczystej Kraków

Wielkie emocje wokół Wieczystej. Wszystko może zmienić się w kilka dni

Wieczysta Kraków zagwarantowała sobie udział w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy, ale coraz więcej emocji budzą także kwestie związane z przyszłością klubu i Wojciecha Kwietnia. W audycji „Tylko Sport” w Kanale Sportowym temat szeroko komentował Mateusz Borek, który zdradził kulisy rozmów dotyczących dalszych planów właściciela klubu.

– Jestem bardzo ciekaw, co wydarzy się, jeśli Wieczysta awansuje. Już jest zgoda Komisji Licencyjnej, żeby grali swoje mecze na stadionie Wisły Kraków. Za chwilę może być zgoda, żeby grać tam mecze barażowe. Musimy jeszcze kilka tygodni poczekać. Rozmowy trwały, były bardzo intensywne, ale teraz ta intensywność chyba spadła. […] Chyba łatwiej będzie o jakiś szybki kompromis, jeśli Wieczysta odpadnie w play-offach – mówił dziennikarz.

Borek odniósł się również do możliwego dalszego zaangażowania Wojciecha Kwietnia w projekt Wieczystej oraz relacji z Wisłą Kraków i Jarosławem Królewskim.

– Jak Wieczysta awansuje do Ekstraklasy, to Wojciech Kwiecień zostanie na kolejny rok i będzie się przyglądał, co się wydarzy. Jakie jest zainteresowanie, ilu kibiców będzie przyjeżdżać, a ilu będzie neutralnych mieszkańców Krakowa. Być może nastąpi błyskawiczny zwrot. Skoro Wojciech Kwiecień przyjeżdża na fetę mistrzowską Wisły Kraków, to być może dostaniemy nowe informacje już w poniedziałek rano – dodał współwłaściciel Kanału Sportowego.

W ostatnich tygodniach pojawiało się wiele spekulacji dotyczących potencjalnego wejścia Wojciecha Kwietnia do Wisły Kraków. Na razie jednak nie doszło do finalnego porozumienia, a przyszłość całego projektu może zależeć od najbliższych tygodni i wyników sportowych Wieczystej.