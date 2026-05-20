Wisła Kraków bardzo chce tego piłkarza. „Przygląda mu się od wielu miesięcy”

Wisła Kraków będzie musiała stawić czoła Legii Warszawa w walce o zakontraktowanie piłkarza. Mateusz Borek na Kanale Sportowym ujawnił, że Biała Gwiazda od dawna przygląda się Łukaszowi Zjawińskiemu.

Wisła Kraków chce u siebie Łukasza Zjawińskiego

Wisła Kraków była najlepszą drużyną w Betclic 1. Lidze w sezonie 2025/2026. Nagrodą będzie powrót po czterech latach do PKO BP Ekstraklasy. Zanim jednak zagrają w najwyższej klasie rozgrywkowej, potrzebne będą solidne wzmocnienia. Jarosław Królewski podkreślał, że kibice mogą spodziewać się ok. siedmiu wzmocnień. Z klubem łączonych jest coraz więcej zawodników.

Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl informował, że Biała Gwiazda jest zainteresowana serbskim bramkarzem. W kręgu zainteresowań jest również pomocnik z Ligue 2 – Kalidou Sidibe. W przeszłości media sugerowały, że krakowski klub naciska na pozyskanie Łukasza Zjawińskiego. Kontrakt napastnika wygasa w czerwcu tego roku i wiadomo, że na pewno opuści Polonię Warszawa. Mateusz Borek w Kanale Sportowym ujawnił, że Wisła rozmawia z piłkarzem, ale więcej jest w stanie zaoferować mu Legia.

– To jest piłkarz, którego bardzo chce u siebie Wisła Kraków. Rozmawia z nim, przygląda mu się od wielu miesięcy. Natomiast nawet jeśli Legia Warszawa ma problemy finansowe, to i tak może zaoferować więcej – mówił Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

O tym, że Legia jest zainteresowana Zjawińskim, napisał w środę rano Przegląd Sportowy Onet. Warto dodać, że jakiś czas temu w jednym z wywiadów Jarosław Królewski mówił, że nie ma już w klubie tematu sprowadzenia 24-latka. W tym sezonie Zjawiński strzelił 19 goli w 33 meczach.