Padły nazwy klubów. To nimi ma interesować się Wojciech Kwiecień

Duże pieniądze i jeszcze większe ambicje. Trwa piłkarska gra
Górnik Zabrze zyska wkrótce nowego inwestora. Wojciech Kwiecień po ewentualnym zakończeniu działań w Wieczystej Kraków może zainwestować w nowy klub. W mediach przewijają się różne spekulacje. Ciekawymi informacjami podzielił się Tomasz Włodarczyk z Meczyków.
– Toczą się zakulisowe podchody, rozmowy, podszepty, że chętnie połączono by Wojciecha Kwietnia z Lukasem Podolskim, czyli mowa o Górniku Zabrze. Tutaj miałby dołożyć swoje miliony, żeby Górnik poszedł jeszcze wyżej w kolejnym sezonie, bo będzie grał w europejskich pucharach – mówił dziennikarz w audycji „Włodar & Roki komentują” na kanale Meczyków.
– A kto łączy Kwietnia i Podolskiego? Oczywiście jest to Sławomir Peszko i to on miałby lobbować za takim rozwiązaniem, jeśli nie będzie to Wisła Kraków. Drugim klubem miałby być Ruch Chorzów. To mają być te dwa kluby, ale poruszamy się w sferze dywagacji i rozważań – zaznaczył Włodarczyk.
W środowisku piłkarskim temat potencjalnych przyszłych inwestycji aktualnego sponsora klubu z Krakowa, budzi spore zainteresowanie. Szczególnie w kontekście jego dotychczasowego zaangażowania w Wieczystą. Na ten moment nie ma jednak żadnych oficjalnych decyzji, a wszystkie scenariusze pozostają w sferze spekulacji.
W grze według medialnych doniesień mają pozostawać przede wszystkim Górnik Zabrze oraz Ruch Chorzów. W obu przypadkach mowa o potencjalnych rozmowach i wstępnych rozważaniach, bez konkretnych ustaleń czy formalnych negocjacji.