Vfl Wolfsburg – SC Paderborn: typy, kursy, zapowiedź (21.05.2026)

Vfl Wolfsburg podejmie SC Paderborn w pierwszym meczu barażowym o 1. Bundesligę. Rywalizacja na Volkswagen Arenie rozpocznie się w czwartek (21 maja) o godz. 20:30.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

VfL Wolfsburg Paderborn

Wolfsburg – Paderborn: typy bukmacherskie

VfL Wolfsburg podejmie SC Paderborn w pierwszym meczu barażowym o miejsce w 1. Bundeslidze. Wilki z Kamilem Grabarą między słupkami mają za sobą bardzo rozczarowujący sezon, który zakończyły dopiero na 16. miejscu w tabeli. Teraz stawką jest utrzymanie w niemieckiej elicie.

Nadzieje kibicom daje jednak ostatni występ na wyjeździe. Zwycięstwo nad St. Pauli (3:1) pokazało, że zespół prowadzony przez Dietera Heckinga wciąż potrafi grać skutecznie i będzie chciał zrobić ważny krok w stronę pozostania na najwyższym szczeblu niemieckiego futbolu. Z kolei piłkarze Paderborn do samego końca walczyli o bezpośredni awans. Ostatecznie musieli jednak uznać wyższość Schalke 04 Gelsenkirchen oraz SV Elversberg, które wywalczyły promocję. Moim zdaniem pierwszy mecz barażowy padnie łupem gospodarzy. Mój typ: wygrana Vfl Wolfsburg.

Wolfsburg – Paderborn: ostatnie wyniki

Zielono-Biali w miniony weekend pokonali St. Pauli (3:1) w bezpośrednim starciu o miejsce barażowe o utrzymanie w 1 Bundeslidze. Wcześniej zespół Heckinga przegrał z Bayernem Monachium (0:1), zremisował z Freiburgiem (1:1) oraz Borussią Monchengladbach (0:0), a także pokonał Union Berlin (2:1). Forma Wilków może więc napawać kibiców umiarkowanym optymizmem.

Z kolei Paderborn zakończył sezon 2. Bundesligi zwycięstwem nad SV Darmstadt (2:0). Wcześniejsze tygodnie nie były jednak już tak udane. Drużyna zremisowała z Karlsruher SC (2:2) oraz Hannoverem (1:1), a także poniosła bolesne porażki z SV Elversberg (1:5) i Schalke 04 (2:3).

Wolfsburg – Paderborn: historia

Ostatni mecz między Wolfsburgiem a Paderbornem miał miejsce w lutym 2020 roku. Wówczas na poziomie 1. Bundesligi Wilki wygrały (4:2). W sezonie 2019/2020 na Volkswagen Arenie padł remis (1:1). W XXI wieku zespół z Paderborn ani razu nie odniósł zwycięstwa nad Wolfsburgiem.

Wolfsburg – Paderborn: kursy bukmacherskie

Gospodarze są wskazywani w ofercie bukmacherów na faworytów barażowej potyczki. Kursy na zwycięstwo Wolfsburga zostały wycenione w okolicach 1.75. Z kolei triumf Pederborn można obstawić z kursem mniej więcej 4.50, a remis w 3.70.

Wolfsburg – Paderborn: przewidywane składy

Vfl Wolfsburg: Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Gerhardt – Kumbedi, Svanberg, Eriksen, Maehle – Pejcinović, Daghim

SC Paderborn: Seimen – Hansen, Scheller, Brackelmann – Curda, Baur, Castaneda, Sticker – Muller, Marino, Bibija

Wolfsburg – Paderborn: transmisja meczu

Mecz Vfl Wolfsburg – SC Paderborn w ramach barażu o 1. Bundesligę zostanie rozegrany w czwartek (21 maja) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie internetowej elevensports.pl.

