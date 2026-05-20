Chelsea osłabi lokalnego rywala? Interesuje się gwiazdą Tottenhamu

20:49, 20. maja 2026 21:17, 20. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Simon Phillips

Chelsea planuje dokonać kilku wzmocnień składu w letnim okienku transferowym. Na Stamford Bridge może wylądować m.in. Cristian Romero - informuje Simon Phillips.

Piłkarze Tottenhamu Hotspur
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu Hotspur

Cristian Romero na radarze Chelsea

Cristian Romero może odejść z Tottenhamu Hotspur podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Drużyna Kogutów jest bowiem uwikłana w walkę o utrzymanie w Premier League, a 28-letni stoper ma zdecydowanie większe ambicje sportowe. Jeśli londyński klub spadnie do Championship, to argentyński defensor na pewno zmieni otoczenie. Niewykluczone jednak, że Romero opuści Tottenham nawet w przypadku utrzymania zespołu Spurs w elicie, ponieważ zainteresowanie jego usługami stale rośnie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz – Simon Phillips, Romero może kontynuować swoją karierę w Chelsea. Klub ze Stamford Bridge od dłuższego czasu podziwia 49-krotnego reprezentanta Argentyny, a na jego sprowadzenie mocno naciska również Enzo Fernandez. Środkowy pomocnik chciałby dzielić szatnię ze swoim rodakiem i uważa, że obrońca Tottenhamu jest brakującym elementem w drużynie The Blues. Władze Chelsea analizują możliwość złożenia oficjalnej propozycji już podczas najbliższego lata.

Romero z powodzeniem występuje w barwach ekipy Kogutów od sierpnia 2021 roku, kiedy trafił do północnego Londynu za prawie 55 milionów euro z Atalanty Bergamo. Do tej pory rozegrał 156 spotkań, zdobył 13 bramek oraz zanotował 7 asyst. Kontrakt argentyńskiego stopera obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Według obliczeń specjalistycznego serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 50-60 milionów euro, co czyni go kosztowną, ale bardzo interesującą opcją dla dysponującej sporym budżetem Chelsea.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości