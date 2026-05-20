Chelsea osłabi lokalnego rywala? Interesuje się gwiazdą Tottenhamu

Cristian Romero na radarze Chelsea

Cristian Romero może odejść z Tottenhamu Hotspur podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Drużyna Kogutów jest bowiem uwikłana w walkę o utrzymanie w Premier League, a 28-letni stoper ma zdecydowanie większe ambicje sportowe. Jeśli londyński klub spadnie do Championship, to argentyński defensor na pewno zmieni otoczenie. Niewykluczone jednak, że Romero opuści Tottenham nawet w przypadku utrzymania zespołu Spurs w elicie, ponieważ zainteresowanie jego usługami stale rośnie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz – Simon Phillips, Romero może kontynuować swoją karierę w Chelsea. Klub ze Stamford Bridge od dłuższego czasu podziwia 49-krotnego reprezentanta Argentyny, a na jego sprowadzenie mocno naciska również Enzo Fernandez. Środkowy pomocnik chciałby dzielić szatnię ze swoim rodakiem i uważa, że obrońca Tottenhamu jest brakującym elementem w drużynie The Blues. Władze Chelsea analizują możliwość złożenia oficjalnej propozycji już podczas najbliższego lata.

Romero z powodzeniem występuje w barwach ekipy Kogutów od sierpnia 2021 roku, kiedy trafił do północnego Londynu za prawie 55 milionów euro z Atalanty Bergamo. Do tej pory rozegrał 156 spotkań, zdobył 13 bramek oraz zanotował 7 asyst. Kontrakt argentyńskiego stopera obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Według obliczeń specjalistycznego serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 50-60 milionów euro, co czyni go kosztowną, ale bardzo interesującą opcją dla dysponującej sporym budżetem Chelsea.