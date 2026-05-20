AC Milan rozstanie się z niewypałem transferowym. Napastnik łączony z beniaminkiem Serie A

20:09, 20. maja 2026
Paweł Wątorski
AC Milan wypożyczył zimą Niclasa Fullkruga, ale pobyt napastnika w Serie A okazał się niepowodzeniem. Gianluca Di Marzio donosi, że 33-latek znalazł się na celowniku Venezii.

Niclas Fullkrug na liście życzeń Venezii

AC Milan zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 70 punktów. Rossoneri są już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. W ostatnim meczu sezonu zagrają przeciwko Cagliari Calcio na San Siro.

W zimowym oknie transferowym do mediolańskiego klubu dołączył Niclas Fullkrug, który został wypożyczony z West Ham United z opcją wykupu. Już teraz wiadomo jednak, że Milan nie planuje dalszej współpracy z 33-letnim napastnikiem.

Według doniesień Gianluki Di Marzio, Fullkrug może jednak pozostać w Serie A. Na jego sytuację bacznie spogląda Venezia FC. Włoski zespół rozważa sprowadzenie niemieckiego snajpera po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Klub z Wenecji miał już rozpocząć analizę warunków transferu.

Füllkrug w barwach Milanu rozegrał łącznie 19 spotkań, z czego aż 16 razy pojawiał się na boisku jako rezerwowy. Jego jedyne trafienie dla Rossonerich padło w styczniowym meczu przeciwko US Lecce na San Siro. Klub z Wenecji chce budować skład oparty na piłkarzach gotowych do natychmiastowego wejścia do gry.

Kontrakt Niemca z West Hamem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Jednak wszystko wskazuje na to, że angielski klub nie będzie stawał na przeszkodzie ewentualnemu transferowi. Według portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa napastnika wynosi 5 milionów euro.

