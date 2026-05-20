Wyjaśniła się przyszłość Elitima w Legii! Wiemy co będzie z Kolumbijczykiem [NASZ NEWS]

Przyszłość Juergena Elitima to jeden z najważniejszych znaków zapytania odnośnie piłkarzy Legii Warszawa. Sprawa ciągnęła się od dawna, ale z naszyóch ustaleń wynika, że wszystko jest już jasne. Oto szczegóły.

Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Juergen Elitim

Początek miał bardzo dobry

Juergen Elitim zaliczył bardzo dobre wejście do Legii, szybko stając się jedną z najważniejszych postaci w drużynie z Ł3. Do tego stopnia, że gdy w pewnym momencie Kolumbijczyk doznał kontuzji, to wielu fanów Legii było mocno z tego powodu niepocieszonych.

Potem bywało różnie, ale ostatnio Kolumbijczyk znów był jednym z najważniejszych piłkarzy, mając u Marka Papszuna pewną pozycję. W tle „wisiała” jednak sprawa jego przyszłości, bo jak wiadomo po tym sezonie kończy mu się kontrakt.

Zawieszone rozmowy

Już jesienią po raz pierwszy rozmawiano o przedłużeniu, ale potem negocjacje zawieszono, bo Legia wpadła w ogromne turbulencje. Wtedy rozmowy wstrzymano nie tylko z nim, ale i z pozostałymi niepewnymi przyszłości także.



Niedawno, po ustabilizowaniu pozycji w lidze, wrócono do rozmów. Przedłużono kontrakty Augustyniaka i Kapustki, negocjowano też z Elitimem. Wydawało się, że sprawy mogą przybrać dobry kierunek, ale..



Z naszych najnowszych informacji wynika, że wszystko jest już jasne. Według naszej wiedzy Elitim odejdzie po tym sezonie z Legii. Sobotni mecz z Motorem ma być jego ostatnim w barwach stołecznej drużyny. Kolumbijczyk nie przejdzie natomiast do innego polskiego klubu. Ma kontynuować karierę poza Polską.

Jak pisaliśmy kilka dni temu, jednym z bardzo poważnie zainteresowanych nim klubem jest Bursaspor.