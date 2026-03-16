Śląsk ukarany za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków! Znamy decyzję PZPN

Komisja Dyscyplinarna PZPN poinformowała, że Śląsk Wrocław został ukarany karą miliona złotych grzywny za brak wpuszczenia kibiców Wisły Kraków na mecz. To jedyna sankcja dla pierwszoligowca.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Stadion Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław ukarany milionem złotych grzywny

W ostatnich dniach najgorętszym tematem w polskiej piłce nożnej była sprawa pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Gospodarze zdecydowali się bowiem nie wpuścić kibiców Białej Gwiazdy na mecz Betclic 1. ligi, argumentując to kwestiami bezpieczeństwa. Z czasem na jaw wyszło jednak, że naciskany do takiego postawienia sprawy miał być prezes Remigiusz Jezierski.

Z tego też powodu Jarosław Królewski postanowił, że drużyna Wisły Kraków pozostanie w domu i zbojkotuje ten mecz. Dlatego klub kilka dni później został ukarany walkowerem za brak przyjazdu na spotkanie. Najważniejsza jednak była sprawa kary dla Śląska za brak wpuszczenia fanów gości. Cezary Kulesza zapowiadał bowiem „drakońskie kary”, a nawet próbę zastosowania walkoweru dla obu drużyn. Okazuje się jednak, że drużyna z Dolnego Śląska będzie musiała zapłacić tylko grzywnę.

Komisja Dyscyplinarna PZPN zdecydowała bowiem o nałożeniu na Śląsk Wrocław sankcji w wysokości miliona złotych. To zdecydowanie więcej, niż otrzymywały poprzednie kluby (mowa o 20-30 tysiącach złotych kary). Można się jednak spodziewać, że Wisła Kraków nie będzie w pełni zadowolona z tej decyzji.

– Komisja Dyscyplinarna PZPN po rozpoznaniu sprawy dyscyplinarnej, dotyczącej odmowy wpuszczenia kibiców gości, tj. klubu TS Wisła Kraków, postanowiła uznać odpowiedzialność klubu WKS Śląsk Wrocław S.A. za zarzucany czyn oraz wymierzyć klubowi WKS Śląsk Wrocław S.A. karę dyscyplinarną – karę pieniężną w wysokości 1.000.000 zł – czytamy w komunikacie PZPN.

Zobacz także: Niepokojące wieści z Włoch w sprawie Skorupskiego. Wiadomo, kiedy badania [NOWE INFORMACJE]