Wisła walczyła do końca, ale decyzja już zapadła. Pojawiły się nowe szczegóły

Burza wokół meczu Śląsk – Wisła. Kluczowa decyzja właśnie zapadła

Wisła Kraków nie zdołała doprowadzić do zmiany decyzji w sprawie głośnego meczu ze Śląskiem Wrocław w Betclic 1. Lidze. Jak poinformowało TVP Sport, Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN podczas środowych obrad oddaliła odwołanie krakowskiego klubu dotyczące walkowera za spotkanie z 7 marca. Oznacza to, że wcześniejszy werdykt pozostaje w mocy.

Przypomnijmy, że mecz Śląsk – Wisła ostatecznie się nie odbył z powodu niestawienia się drużyny z Krakowa na stadionie. Spotkanie zostało zweryfikowane jako walkower na korzyść gospodarzy. Z decyzją nie zgadzał się właściciel i prezes Wisły Jarosław Królewski, który skierował odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Według źródła komisja uznała jednak, że obowiązujące przepisy są w tej sprawie jednoznaczne i regulamin musi zostać utrzymany ponad innymi argumentami przedstawionymi przez Wisłę. Klub z Krakowa nie zamierza jednak kończyć walki i ma przygotowywać kolejne odwołanie.

To nie była jedyna decyzja podjęta podczas środowych obrad. Jak przekazało TVP Sport, odrzucono również odwołanie Śląska Wrocław dotyczące odszkodowania za organizację niedoszłego meczu. Klub z Tarczyński Arena Wrocław domagał się od Wisły rekompensaty finansowej, jednak NKO uznała, że nie jest organem właściwym do rozstrzygania tego typu sporu.

Komisja nie zakończyła natomiast całego postępowania. TVP Sport informuje, że odroczono decyzję dotyczącą ewentualnego zmniejszenia kary dla Śląska. Nowy termin ogłoszenia rozstrzygnięcia wyznaczono na 21 maja. Ogólnie na razie PZPN nie opublikował oficjalnego komunikatu, jednak według medialnych doniesień może on pojawić się jeszcze dzisiaj.