Królewski wprost o Legii i Lechu. Padła jednoznaczna ocena

Jarosław Królewski wskazał, że Legia i Lech to jego zdaniem najlepiej zarządzane kluby w Polsce. Prezes Wisły Kraków w rozmowie z Grzegorzem Nowackim z serwisu XYZ.pl jednoznacznie ocenił ich postawę w biznesie.

Królewski chwali Legię i Lechia

Wisła Kraków po czterech latach wreszcie awansowała do PKO Ekstraklasy. Biała Gwiazda wykonała ważny krok w kierunku odbudowy swojej marki, ale przed nią jeszcze wiele pracy, by wrócić na szczyt polskiej piłki. Jarosław Królewski zdaje sobie sprawę z obecnych niedoskonałości krakowskiej drużyny. W rozmowie z serwisem XYZ.pl został zapytany wprost, który polski klub jest najlepiej zarządzany.

– Gdyby Wisła była najlepiej zarządzana, byłaby w Ekstraklasie wcześniej. Uważam, że świetną pracę biznesową i brandingową wykonały Legia Warszawa i Lech Poznań. Legia w szczególności wykonała ogromną pracę, by stać się uporządkowanym projektem biznesowym, od akademii po dotarcie do ludzi. My na razie „człapiemy”, ale coraz mocniej skręcamy w stronę naszego technologicznego DNA. Szacuję, że po awansie do Ekstraklasy nasze przychody wzrosną o 15-20 mln zł – stwierdził Królewski w rozmowie z XYZ.pl.

Wisła Kraków zapewniła sobie promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce na kilka kolejek przed końcem sezonu Betclic 1 Ligi. Wreszcie ze spokojem może spoglądać na zbliżający się koniec kampanii i już pracować nad wzmocnieniami drużyny pod kątem Ekstraklasy. Z Białą Gwiazdą łączony jest między innymi Kalidou Sidibe, zawodnik drugoligowego francuskiego Guingamp.

