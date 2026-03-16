Niepokojące wieści z Włoch w sprawie Skorupskiego. Wiadomo, kiedy badania [NOWE INFORMACJE]

Łukasz Skorupski doznał pod koniec meczu z Sassuolo urazu uda i choć po interwencji sztabu medycznego Bolonii Polak dotrwał do końca spotkania, to niepokój o jego stan zdrowia jest ogromny. Mamy najnowsze informacje w tej sprawie.

Pech reprezentanta Polski

W kontekście baraży i tego, że Łukasz Skorupski jest numerem jeden w polskiej bramce stan jego zdrowia oczywiście niepokoi również Jana Urbana. I choć nie ma jeszcze wyników badań golkipera Bolonii, które odpowiedzą jak poważna jest to kontuzja, to jednego praktycznie można być pewnym.

– Baraże? Nie ma niestety szans. Takie kontuzje to z reguły minimum kilka tygodni przerwy – mówi Daniel Kaniewski, menedżer projektów sportowych, który na przestrzeni ostatnich lat pomagał wielu polskim piłkarzom, a i ze “Skorupem” współpracuje od bardzo dawna.

We wtorek rano wszystko się wyjaśni

Kaniewski jest w stałym kontakcie ze Skorupskim, ma więc najświeższe informacje z Włoch. – Niby dzisiaj jest troszkę lepiej, ale Łukasz wciąż jednak kuleje. Nie miał jeszcze badań, bo fachowcy stwierdzili, że w takim przypadku najlepiej je wykonać 48 godzin po odniesieniu urazu. Łukasz przejdzie badania we wtorek rano i wtedy będziemy dokładnie wiedzieć co się stało i jak długa przerwa go czeka. Mimo wszystko staramy się być dobrej myśli – mówi nam Kaniewski.