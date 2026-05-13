Królewski ujawnił, ile już zainwestował w Wisłę Kraków

Jarosław Królewski otwarcie opowiedział o swoich wydatkach związanych z Wisłą Kraków. W rozmowie z Grzegorzem Nowackim z serwisu XYZ.pl prezes klubu przyznał, że inwestycje sięgnęły już około 30 milionów złotych.

Wisła Kraków od kilku lat funkcjonuje dzięki dużemu zaangażowaniu Jarosława Królewskiego. Prezes Białej Gwiazdy został zapytany o całkowitą kwotę, którą przeznaczył na ratowanie klubu w trudnej sytuacji i dalszy rozwój. – Biorąc pod uwagę wszystkie instrumenty finansowe – ok. 30 mln zł – powiedział wprost prezes krakowskiej Wisły. Z pewnością to jedna z większych prywatnych inwestycji w polski futbol w ostatnich latach.

Królewski przyznał również, że prowadzenie klubu wiąże się z ogromnymi emocjami i momentami zwątpienia. Właściciel Wisły porównał swoje doświadczenia do historii Ryana Reynoldsa i Wrexham. Podkreślił jednak, że mimo trudnych chwil nadal traktuje pracę przy klubie jako wyjątkowe doświadczenie.

– Ryan Reynolds powiedział kiedyś, że inwestycji we Wrexham żałuje co tydzień, jeśli chodzi o racjonalność, a jednocześnie uważa za jedną z najpiękniejszych rzeczy w życiu, która mu się zdarzyła. Ja też mam chwile zwątpienia, piłka uczy pokory – powiedział Jarosław Królewski.

Prezes Wisły zwrócił uwagę na nieprzewidywalność futbolu i ogromne emocje związane z walką o wyniki. Przyznał, że piłka nożna pozostaje wyjątkowym wyzwaniem zarówno pod względem intelektualnym jak i emocjonalnym. Szczególnie w sytuacjach, gdy o sukcesie lub porażce decydują detale niemożliwe do przewidzenia nawet przy pomocy analityki i algorytmów. Królewski podkreślił, że właśnie ta nieprzewidywalność sprawia, iż sport nadal tak mocno go przyciąga.

