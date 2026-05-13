Wisła Kraków zainteresowana dużym talentem. W tym sezonie ten gracz robi furorę! [NASZ NEWS]

Wisła Kraków zapewniła sobie już awans do Ekstraklasy i zaczyna się rozglądać na transferowym rynku. Z informacji goal.pl wynika, że "Biała Gwiazda" interesuje się piłkarzem, który robi furorę w tym sezonie 1. ligi.

Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Awans już jest, czas na wzmocnienia

Wisła Kraków jest już pewna awansu do Ekstraklasy, co oznacza powrót do piłkarskiej elity po czterech latach pierwszoligowego czyścca. W Krakowie mogą więc świętować, ale nie śpią jeśli chodzi o przymiarki transferowe.

Jak już informowaliśmy, Wisła jest zainteresowana malisjkim pomocnikiem, który mierzy aż 202 cm wzrostu. Oczywiście, na tym nie koniec, bo potrzeby „Białej Gwiazdy” są większe. Z naszych informacji wynika, że krakowski klub jest mocno zainteresowany Oliwierem Kwiatkowskim.

To młody pomocnik Polonii Bytom, który w tym sezonie spisuje się wręcz znakomicie. Kwiatkowski rozegrał w bieżących rozgrywkach 31 meczów, w których strzelił aż 11 goli i zaliczył 2 asysty.

Raków w grze, ale nie jest faworytem

Piłkarzem interesuje się również między innymi Raków Częstochowa, ale z naszych informacji wynika, że ten klub nie jest faworytem do pozyskania Kwiatkowskiego. I to z różnych powodów.



A wracając do Wisły… Krakowski klub od pewnego czasu przyjął bardzo konkretny model: nie chce graczy powyżej 28. roku życia, dba też o balans, aby w kadrze było odpowiednio dużo Polaków.

21-letni Kwiatkowski wpisuje się więc bardzo dobrze w tę strategię. W tym momencie portal Transfermarkt wycenia go na 350 tysięcy euro. Piłkarz jest też reprezentantem Polski do lat 20. Karierę zaczynał w Rozwoju Katowice, a więc klubie, który wypuścił w świat Arkadiusza Milika.