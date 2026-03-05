Kulesza uderzył ręką w stół! Mówi co czeka Wisłę Kraków i Śląsk

Cezary Kulesza w rozmowie z "TVP Sport" odniósł się do sprawy Wisły Kraków i Śląska Wrocław. Zapowiedział, że PZPN analizuje możliwość nałożenia na kluby obopólnego walkowera.

Obopólny walkower dla Wisły Kraków i Śląska Wrocław?!

Mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków, który odbyć miał się w sobotni wieczór nie dojdzie do skutku. Wszystko z powodu decyzji Białej Gwiazdy, która zdecydowała się pozostać w Krakowie po decyzji Wrocławian. Ci z kolei postanowili odmówić przyjęcia kibiców gości z powodów – jak to ujęto – bezpieczeństwa. Nie jest jednak tajemnicą, że na władze WKS-u stosowane miały być naciski pseudokibiców.

Decyzja Jarosława Królewskiego jest oczywiście bezprecedensowa i w historii naszego futbolu coś podobnego nie miało miejsca. Walkower, który z automatu otrzyma Wisła Kraków za brak stawiennictwa na meczu może dotknąć jednak także Śląsk Wrocław. Mianowicie takie działanie zapowiedział Cezary Kulesza. Prezes PZPN w rozmowie z „TVP Sport” właściwie uderzył ręką w stół i zapowiedział kary dla obu klubów.

– Musimy działać stopniowo. Konsultujemy wszystko z działem prawnym. Jeżeli będzie taka możliwość, to będzie obopólny walkower. Z regulaminu wynika, że dostanie Wisła, bo nie dojedzie na ten mecz, ale tak samo może dostać Śląsk Wrocław – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z „TVP Sport”.

– Jeżeli Jarosław Królewski podejmie decyzję, że jego drużyna nie przyjedzie do Wrocławia, to też poniesie konsekwencje, a jeżeli Śląsk Wrocław nie przedstawi odpowiednich dokumentów, które świadczą o tym, żeby nie przyjmować kibiców gości, to również będą konsekwencje. Nie będziemy pobłażliwi, zajmie się tym komisja dyscyplinarna. Będą bolesne kary dla jednego i drugiego klubu – dodał.

