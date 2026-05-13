Decydujące starcie o baraże? Wszystkie oczy na Fornalika i Niedźwiedzia

Ruch Chorzów już w niedzielę zagra z Miedzią Legnica w meczu 33. kolejki Betclic 1. Ligi. Po raz czwarty rywalizować będą ze sobą trenerzy Waldemar Fornalik i Janusz Niedźwiedź.

Waldemar Fornalik z lepszym bilansem meczów

Ruch Chorzów i Miedź Legnica to ekipy, które wciąż liczą się w grze o awans do baraży, które mogą premiować grą w PKO BP Ekstraklasie. W najbliższy weekend obie ekipy zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu o dużym ciężarze gatunkowym. Jak na razie lepszy bilansem bezpośrednich spotkań z drużynami Janusza Niedźwiedzia może pochwalić się Waldemar Fornalik.

Były selekcjoner reprezentacji Polski jak dotąd miał okazję trzy razy mierzyć się z ekipami byłego trenera Niebieskich. Wygrał w nich dwukrotnie i raz przegrał. Po raz ostatni takie starcie miało miejsce w listopadzie minionego roku. Wówczas prowadzony przez Fornalika chorzowski zespół wygrał różnicą dwóch trafień (3:1).

Wcześniej aktualny szkoleniowiec Ruchu miał okazję rywalizować z Niedźwiedziem w kwietniu 2023 roku. Wówczas także był górą, wygrywając różnicą dwóch trafień (2:0). Fornalik prowadził wtedy Zagłębie Lubin w starciu z Widzewem Łódź.

Z kolei po raz pierwszy trenerzy grali przeciwko sobie w październiku 2022 roku. W tym przypadku Fornalik prowadził Piasta Gliwice, przegrywając z RTS-em (1:2).

W niedzielę dojdzie do czwartej konfrontacji z udziałem obu trenerów. Za ekipą z Legnicy przemawia to, że dobrze czuje się, grając u siebie. Jak na razie w 15 dotychczasowych starciach wygrała w roli gospodarza dziewięć razy, notując też cztery remisy i dwie porażki. Niebiescy z kolei na wyjazdach nie czują się dobrze. Wygrali czterokrotnie, notując tyle samo porażek. Z kolei w siedmiu meczach dzielili się punktami.