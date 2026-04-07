Stadion Śląski wypełnia się na Wisła Kraków – Ruch Chorzów

Wisła Kraków w spotkaniu 29. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się z Ruchem Chorzów. Tymczasem bilety na to starcie rozchodzą się jak świeże bułeczki.

25 tysięcy kibiców w posiadaniu wejściówek na Mecz Mistrzów

Wisła Kraków walczy w tej kampanii o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Ruch Chorzów koncentruje się z kolei na walce o miejsce w strefie barażowej. Tymczasem kibiców obu ekip elektryzuje mecz, który odbędzie się 19 kwietnia. Wówczas na SuperAuto.pl Stadion Śląski dojdzie do starcia Ruchu z Wisłą. Tempo sprzedaży biletów rośnie.

Klub z Chorzowa we wtorkowy wieczór opublikował kolejną aktualizację dotyczącą liczby sprzedanych wejściówek na spotkanie. Jak na razie jest już 25 tysięcy szczęśliwych posiadaczy biletów na mecz 29. kolejki Betclic 1. Ligi.

Aktualnie obie drużyny w ligowej tabeli dzieli różnica 14 punktów. Wisła jest na pierwszym miejscu z 56 oczkami. Z kolei na piątej pozycji plasuje się Ruch, mający 42 punkty na koncie. Ekipa z Krakowa ma ostatnio duży problem, bo poważnej kontuzji doznał Angel Rodado, co sprawia, że Hiszpan w tym sezonie już nie zagra.

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w październiku minionego roku. Wówczas lepsza była drużyna z Krakowa, wygrywając różnicą trzech trafień (3:0). Z kolei w lutym minionego roku, właśnie na stadionie w Chorzowie, piłkarze Wisły rozbili Niebieskich, sprawiając, że Ruch kończył zawody z bagażem pięciu goli. Chorzowianie w roli gospodarza w pięciu ostatnich meczach, licząc wszystkie rozgrywki, wygrali trzykrotnie, a w dwóch starciach lepsza była Wisła.