Liverpool wybrał nowego trenera. On zastąpi Arne Slota

Liverpool zwolnił Arne Slota, ale bardzo szybko wybrał nowego trenera. Jak poinformował Fabrizio Romano, nowym szkoleniowcem zostanie Andoni Iraola. Decyzja zapadła i jest ostateczna.

Liverpool ma za sobą koszmarny sezon, choć szczęśliwie zakończony awansem do Ligi Mistrzów. Już w trakcie rozgrywek pojawiły się informacje, że po zakończeniu kampanii nastąpi ocena pracy holenderskiego szkoleniowca. Wnioski zostały szybko wyciągnięte. W sobotę (30 maja) klub poinformował, że Arne Slot przestanie pełnić obowiązki pierwszego trenera.

Bardzo szybko stało się jasne, że faworytem do pracy na Anfield Road jest Andoni Iraola. Nie minęło nawet godzina od oficjalnego komunikatu, a Fabrizio Romano przekazał, kto przejmie obowiązki po zwolnionym Arne Slocie.

Z doniesień cenionego dziennikarza wynika, że Liverpool podjął decyzję, wybierając wspomnianego Iraolę. Zatrudnienie hiszpańskiego taktyka nie będzie żadnym problemem, ponieważ niebawem wygasa mu kontrakt. Do 30 czerwca tego roku jest związany z Bournemouth, ale od razu potem ma podpisać umowę z The Reds. Negocjacje trwają i postępują szybko. Oficjalna informacja jest kwestią czasu.

Iraola zbiera fantastyczne opinie za pracę w Bournemouth. Za wyniki Wisienek odpowiada od lipca 2023 roku. W tym czasie kończył ligę angielską kolejno na: 12. miejscu, 9. miejscu oraz 6. miejscu. Łącznie prowadził zespół w 127 meczach, a jego bilans to 48 zwycięstw, 38 remisów i 41 porażek. Wcześniej pracował w Rayo Vallecano, Mirandes i AEK Larnaka.