Wisła Kraków w porozumieniu z zawodnikiem podjęła kluczową decyzję. Angel Rodado przejdzie zapowiadaną operację. Biała Gwiazda opublikowała oficjalny komunikat w tej kwestii.

Wisła Kraków bez Angela Rodado. Jest komunikat

Angel Rodado nie dokończył poniedziałkowego meczu Wisła Kraków – Górnik Łęczna. W ostatnich minutach spotkania hiszpański napastnik upadł na bark i nie był w stanie kontynuować gry. Reakcja gwiazdy gospodarzy oczywisty sposób sugerowała, że zabraknie jej w pojedynku z Polonią Bytom. Potwierdziły to także doniesienia naszego portalu.

Dzień później Wisła w oficjalnym komunikacie poinformowała o sytuacji Rodado i najbliższej przyszłości zawodnika. – Sztab medyczny, w porozumieniu z zawodnikiem, podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji lewego barku. Zabieg zaplanowany jest na przyszły tydzień. W najbliższych dniach zawodnik przejdzie dodatkowe badania. Zgodnie z aktualnymi diagnozami, nasz napastnik będzie wyłączony z gry do końca sezonu – ujawnił klub.

W potyczce z Górnikiem uraz doznał także Wiktor Biedrzycki. – Zawodnik rozpoczął rehabilitację więzadeł stopy. Zastosowano leczenie zachowawcze. Nasz obrońca pozostaje czasowo wyłączony z gry – zdradziła Wisła.