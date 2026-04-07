Wiemy co z Angelem Rodado! Wisła Kraków z oficjalną decyzją

18:19, 7. kwietnia 2026
Michał Stompór
Wisła Kraków w porozumieniu z zawodnikiem podjęła kluczową decyzję. Angel Rodado przejdzie zapowiadaną operację. Biała Gwiazda opublikowała oficjalny komunikat w tej kwestii.

Obserwuj nas w
Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado (Wisła Kraków - Górnik Łęczna)

Angel Rodado nie dokończył poniedziałkowego meczu Wisła Kraków – Górnik Łęczna. W ostatnich minutach spotkania hiszpański napastnik upadł na bark i nie był w stanie kontynuować gry. Reakcja gwiazdy gospodarzy oczywisty sposób sugerowała, że zabraknie jej w pojedynku z Polonią Bytom. Potwierdziły to także doniesienia naszego portalu.

Dzień później Wisła w oficjalnym komunikacie poinformowała o sytuacji Rodado i najbliższej przyszłości zawodnika. – Sztab medyczny, w porozumieniu z zawodnikiem, podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji lewego barku. Zabieg zaplanowany jest na przyszły tydzień. W najbliższych dniach zawodnik przejdzie dodatkowe badania. Zgodnie z aktualnymi diagnozami, nasz napastnik będzie wyłączony z gry do końca sezonu – ujawnił klub.

W potyczce z Górnikiem uraz doznał także Wiktor Biedrzycki. – Zawodnik rozpoczął rehabilitację więzadeł stopy. Zastosowano leczenie zachowawcze. Nasz obrońca pozostaje czasowo wyłączony z gry – zdradziła Wisła.

