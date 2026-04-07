Miedź Legnica w ostatnim spotkaniu 27. kolejki Betclic 1. Ligi zremisowała z Polonią Bytom (1:1). Decydujący o końcowym wyniku gol padł w doliczonym czasie rywalizacji.

Miedź z pełną pulą

Miedź Legnica i Polonia Bytom to dwie ekipy, które przed startem rundy wiosennej miały plany związane z walką co najmniej o baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie o ten cel rywalizuje już raczej tylko ekipa Janusz Niedźwiedzia. Przed startem poniedziałkowej potyczki drużyny dzieliła różnica trzech oczek.

W pierwszej odsłonie padł tylko jeden gol, ku uciesze kibiców gospodarzy. Wynik rywalizacji został otwarty w 40. minucie, gdy Cezary Polak popisał się celnym uderzeniem z mniej więcej 16 metrów, kompletnie zaskakując bramkarza rywali. Tym samym na przerwę w lepszych nastrojach udali się Legniczanie.

W drugiej połowie ekipa z Bytomia szukała trafienia wyrównującego, ale długo bez efektu. Z kolei Miedź mogła podwyższyć swoje prowadzenie w 56. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Kamil Antonik, ale piłkarz ekipy z Legnicy zamiast strzelać zdecydował się na podanie do jednego ze swoich kolegów z zespołu i cała akcja spełzła na niczym.

Po stronie Polonii swoich szans na gola nie wykorzystali natomiast Oliwier Kwiatkowski i Konrad Andrzejczak. Gdy wydawało się, że gospodarze zainkasują pełną pulę, to w doliczonym czasie gola na 1:1 strzelił Krzysztof Wołkowicz, Jednocześnie obie drużyny podzieliły się punktami.

W następnej kolejce Miedź zmierzy się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Z kolei bytomianie na swoim obiekcie zmierzą się z Wisłą Kraków, chcąc przerwać serię bez wygranej trwającą od początku drugiej części rozgrywek.

Miedź Legnica – Polonia Bytom 1:1 (1:0)

1:0 Cezary Polak 40′

1:1 Krzysztof Wołkowicz 90+56′