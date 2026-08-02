Ruch Chorzów poniósł drugą z rzędu porażkę na starcie sezonu Betclic 1. Ligi. O losach spotkania z Miedzią Legnica przesądził jeden moment, odmieniający przebieg rywalizacji.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Ruch ruszył odważnie, ale brakowało skuteczności

Ruch Chorzów i Miedź Legnica to dwie ekipy mające ambicje związane z walką o awans do PKO BP Ekstraklasy. Pierwsza kolejka rozgrywek na zapleczu elity nie przebiegła jednak po myśli żadnej z nich. Ruch uległ na wyjeździe Bruk-Betowi Termalice Nieciecza (0:2). Z kolei Legniczanie tylko zremisowali z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:1), co zostało przyjęte z dużym niedosytem.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji gospodarze starali się narzucić swoje warunki i prowadzić grę. Mimo to pod względem liczby klarownych sytuacji bramkowych zdecydowanie groźniejsi byli podopieczni Janusza Niedźwiedzia. Po stronie Ruchu okazje do strzelenia gola mieli Patryk Szwedzik oraz Daniel Szczepan, lecz za każdym razem brakowało skutecznego wykończenia.

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Tymczasem w 29. minucie doskonałą szansę na otwarcie wyniku miał Daniel Stanclik. Ofensywny zawodnik Miedzi otrzymał świetne podanie od Kamila Antonika i w zasadzie musiał jedynie dołożyć nogę, aby skierować piłkę do siatki. Nie sprostał jednak temu zadaniu, więc rezultat wciąż pozostawał bez zmian. Napastnik legnickiej drużyny jeszcze raz poważnie zagroził bramce Ruchu w 41. minucie, lecz jego akcję przerwał spalony.

Czerwona kartka, rzut karny i zwrot akcji

Po zmianie stron tempo gry znacznie spadło. Z kolei w 73. minucie nie popisał się w szeregach gospodarzy Abraham del Moral. Nowy nabytek ekipy z Chorzowa popchnął jednego z rywali, za co został ukarany czerwoną kartką. Na dodatek sędzia podyktował rzut karny dla Miedzi. Stały fragment gry na gola zamienił Myroslav Mazur, notując swoje drugie trafienie w sezonie 2026/2027.

Kropkę nad „i” w samej końcówce postawił Oliwier Szymoniak i goście z Kotła Czarownic wywieźli pełną pulę. Ruch zaliczył jednocześnie drugą z rzędu porażkę. Z kolei Miedź ma za sobą premierowe zwycięstwo. W następnej kolejce chorzowski zespół w roli w roli gościa zmierzy się z Polonią Warszawa. Z kolei Legniczan czeka batalia z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Ruch Chorzów – Miedź Legnica 0:2 (0:0)

0:1 Myroslav Mazur 74′ (k.)

0:2 Oliwier Noiszewski 82′

