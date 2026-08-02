Liverpool ma na oku obrońcę. Na celowniku znajduje się ich wychowanek - Jarell Quansah. Za zawodnika Bayeru Leverkuen trzeba będzie jednak zapłacić aż 80 milionów euro - przekazuje "Fussballdaten".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Jarell Quansah celem Liverpoolu. Trzeba zapłacić 80 milionów euro

Liverpool przygotowuje się do nowego sezonu. Jednak władze klubu wciąż nie zakończyły budowy składu. Przede wszystkim angielskim zespół chce wzmocnić środek defensywy i wytypował już głównego kandydata do transferu. Serwis „Fussballdaten” zdradza, że w kręgu zainteresowań The Reds znajduje się Jarell Quansah z Bayeru Leverkusen.

Warto zaznaczyć, że reprezentant Anglii jest wychowankiem Liverpoolu, który w ubiegłym roku trafił do Niemiec za 35 milionów euro. Dziś wartość rynkowa defensora jest zdecydowania. Jednak kwota wpisana w klauzulę odstępnego całkowicie zwala z nóg. Wynosi ona bowiem 80 milionów euro i tyle będą musieli wyłożyć na stół The Reds, jeśli liczbą na powrót zawodnika.

Jarell Quansah zrobił gigantyczny postęp w Bayerze Leverkusen. Angielski defensor wkupił się w łaski Thomasa Tuchela i odgrywał ważną rolę w kadrze podczas Mistrzostw Świata 2026. Liverpool nieprzypadkowo zerka w kierunku swojego wychowanka. 23-latek jest bowiem jednym z najlepszych obrońców w całej Bundeslidze.

Do tej pory Jarell Quansah rozegrał 44 spotkania w koszulce Bayeru Leverkusen. Reprezentant Anglii zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców.