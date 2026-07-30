Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Axel Holewiński celem Lechii Gdańsk. Pogoń Szczecin odrzuciła ofertę

Lechia Gdańsk nie ustaje w poszukiwaniach wzmocnień przed dalszą częścią sezonu Betclic 1. Ligi. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że na ich celowniku znalazł się Natan Dzięgielewski. Kolejnym z priorytetów klubu stał się Axel Holewiński z Pogoni Szczecin. Jak przekazuje Bartłomiej Czetowicz z portalu wSzczecinie.pl, biało-zieloni podjęli już konkretne działania, ale na ten moment nie zdołali przekonać Portowców do sprzedaży zawodnika.

Według przekazanych informacji, Lechia Gdańsk zaoferowała za Axela Holewińskiego aż 250 tysięcy euro oraz 35 procent od kwoty jego kolejnego transferu. Taka propozycja nie spotkała się jednak z akceptacją Pogoni Szczecin. Władze klubu z PKO Ekstraklasy uznały, że warunki nie są wystarczające i zdecydowały się odrzucić ofertę.

Nie oznacza to jednak, że temat definitywnie upadł. Lechia Gdańsk wciąż rozgląda się za zawodnikami, którzy mogliby podnieść jakość zespołu, a Axel Holewiński pozostaje jednym z najciekawszych kandydatów. Niewykluczone, że pierwszoligowiec wróci do rozmów z Pogonią Szczecin z nową, bardziej atrakcyjną propozycją.

Axel Holewiński pozostaje w sporze z Pogonią Szczecin, przez co wciąż nie zadebiutował w ich seniorskich barwach. Utalentowany golkiper występował jedynie w młodzieżowych zespołach Portowców.