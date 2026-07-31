Legia Warszawa może stracić pomocnika. Konkretne zainteresowanie

Legia Warszawa może tego lata sprzedać Mateusza Szczepaniaka. Jak podaje "TVP Sport", ŁKS Łódź złożył ofertę za utalentowanego pomocnika.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

ŁKS nadal poluje na Mateusza Szczepaniaka

Legia Warszawa tego lata może rozstać się z kolejnym zawodnikiem. Jak informuje „TVP Sport”, ofertę za Mateusza Szczepaniaka złożył klub występujący na poziomie Betclic 1 Ligi. Zainteresowanie 19-letnim pomocnikiem ze strony ŁKS-u Łódź trwa już od dłuższego czasu, a temat jego transferu pozostaje aktualny.

Szczepaniak w poprzednim sezonie występował w barwach Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Pomocnik był ważną postacią zespołu i zakończył rozgrywki z bardzo dobrymi liczbami. W 33 spotkaniach zdobył siedem bramek oraz zanotował dwie asysty, potwierdzając swoje ofensywne możliwości.

Dobra postawa w Grodzisku Mazowieckim sprawiła, że piłkarz wzbudził zainteresowanie innych klubów. Szczególnie mocno sytuację zawodnika monitoruje ŁKS, który już wcześniej wyrażał chęć sprowadzenia go do swojego zespołu. Teraz pierwszoligowiec miał wykonać kolejny krok.

Stołeczny klub musi teraz zdecydować, czy zaakceptuje propozycję za swojego zawodnika. Legia latem dokonuje sporych zmian w kadrze i niewykluczone, że część piłkarzy, którzy w poprzednim sezonie przebywali na wypożyczeniach, otrzyma zgodę na transfer.

W obecnym sezonie Szczepaniak rozegrał jeden mecz w rezerwach warszawskiego zespołu w Betclic 2. Lidze. Umowa pomocnika w klubie z Łazienkowskiej obowiązuje do lata 2027 roku.