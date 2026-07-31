Lechia Gdańsk wraca na dobre tory? Zakazu już nie ma!

17:49, 31. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  FIFA

Lechia Gdańsk zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami może już rejestrować nowych zawodników. FIFA oraz PZPN zdjęli z niej zakaz transferowy.

Paolo Urfer
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency Na zdjęciu: Paolo Urfer

Lechia może zarejestrować nowych piłkarzy. Wreszcie dobre wieści

Lechia Gdańsk po spadku z Ekstraklasy wpadła w potężny kryzys wizerunkowy oraz organizacyjny. Paulo Urfer utrzymywał, że to PZPN jest winny niepowodzeń klubu, bowiem kara odjęcia pięciu punktów nie była zgodna z prawem. Nic na tym nie ugrał, a cierpiała jedynie drużyna, która pozostawała w zawieszeniu. Ostatecznie w Gdańsku pogodzili się z faktem, że w sezonie 2026/2027 zespół będzie występował na poziomie pierwszej ligi.

Sytuację komplikował też fakt problemów finansowych i sporych zaległości, jeśli chodzi o pensje piłkarzy czy opłaty za zeszłe transakcje. Na Lechię nałożony więc został zakaz transferowy przez FIFA oraz PZPN.

Gdańszczanie wreszcie sobie z tym poradzili. W czwartek PZPN zdjął ban transferowy, a dzień później zrobiła to też FIFA. Teraz Lechia może zgłosić do rozgrywek zawodników, których udało jej się tego lata pozyskać – mowa o Samuelu Kopáska, Danyle Małowie i Jakubie Adkonisie.

Klub musi walczyć z czasem, bowiem kolejny mecz gra już w ten piątek – o godzinie 20:30 zmierzy się przed własną publicznością z Wartą Poznań.

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