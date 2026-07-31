Kacper Sezonienko trafił do Włoch. Skrzydłowy opuścił Lechię Gdańsk

21:01, 31. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Hellas Verona

Lechia Gdańsk rozstała się z Kacprem Sezonienko. 23-letni skrzydłowy przeniósł się do klubu z Serie B. Zawodnik podpisał kontrakt do 2029 roku.

Kacper Sezonienko
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fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Kacper Sezonienko

Hellas Verona pozyskał Kacpra Sezonienkę z Lechii

Kacper Sezonienko został nowym zawodnikiem Hellasu Verona. Włoski klub oficjalnie potwierdził transfer polskiego skrzydłowego z Lechii Gdańsk. 23-letni piłkarz związał się z zespołem Serie B kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku.

Piłkarz urodził się w Ostródzie. Jest prawonożnym skrzydłowym, który może występować na obu stronach boiska. Piłkarskie szlify zdobywał w AP Ostróda, skąd później trafił do akademii Lechii Gdańsk. Przed debiutem w pierwszym zespole gdańskiego klubu został wypożyczony do Bytovii Bytów.

Łącznie w barwach Zielono-Białych rozegrał 147 meczów we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie zdobył 13 bramek i zaliczył 18 asyst. Gdańszczanie za Sezonienkę otrzymają około milion euro. Kwota może jeszcze wzrosnąć dzięki zapisanym w umowie bonusom. Warto dodać, iż reprezentował Polskę od drużyny do lat 17 aż po kadrę U-21. W tym sezonie Sezonienko zdążył wystąpić w meczu Betclic 1. Lidze przeciwko Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Hellas jest spadkowiczem Serie A. Pierwszym mecz nowego sezonu Sezonienko i spółka rozegrają 16 sierpnia w ramach 1/32 finału Pucharu Włoch. Rywalem zespołu z Werony będzie Virtus Entella.

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