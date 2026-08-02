Chivu zmienia plany Interu. Priorytetem stało się nowe wzmocnienie

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Carlos Augusto ma dostać nową rolę

Inter nadal pracuje nad wzmocnieniem składu przed nowym sezonem. Choć w ostatnich tygodniach najwięcej mówiło się o transferze Cristiana Romero, trener Cristian Chivu przyznał, że obecnie najważniejsze jest sprowadzenie zawodnika na wahadło.

Kluczowe znaczenie ma rola Carlosa Augusto. Brazylijczyk może występować zarówno na lewej stronie, jak i jako lewy stoper w trzyosobowym bloku defensywnym. Chivu nie ukrywa jednak, że zdecydowanie wyżej ceni go właśnie w środku obrony. – Carlos może tam zagrać, ale ja wolę go jako trzeciego stopera – powiedział szkoleniowiec w rozmowie ze „Sky Sport”.

To sprawia, że Inter ponownie szuka piłkarza na bok boiska. Obecnie do dyspozycji trenera są Federico Dimarco, Andy Diouf oraz Luis Henrique, który potrafi grać po obu stronach. Sztab szkoleniowy oczekuje jednak zawodnika, który będzie szybki, odważny w pojedynkach jeden na jednego i zapewni drużynie większą dynamikę w ofensywie.

Według włoskich mediów na liście obserwowanych piłkarzy znajdują się między innymi Moussa Diaby z Al-Ittihad, Michael Kayode z Brentford oraz Dan Ndoye z Nottingham Forest. Inter analizuje także inne kandydatury, a wybór będzie zależał nie tylko od profilu zawodnika, ale również od kosztów transferu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach właśnie wzmocnienie skrzydeł stanie się najważniejszym celem Mediolańczyków.