Manchester United i Juventus tego lata mogą dokonać bardzo ciekawej wymiany piłkarzy. Do drużyny Michaela Carricka trafiłby Francisco Conceicao, natomiast w drugą stronę powędrowałby Joshua Zirkzee - informuje "SportMediaset".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Joshua Zirkzee zagra w Juventusie? Do Manchesteru United może trafić Francisco Conceicao

Manchester United i Juventus tego lata mogą przeprowadzić bardzo interesującą wymianę zawodników. Na Old Trafford miałby trafić Francisco Conceicao, natomiast w przeciwnym kierunku powędrowałby Joshua Zirkzee. Jak informuje „SportMediaset”, oba kluby mogą rozważyć taki scenariusz, który pozwoliłby im rozwiązać swoje problemy kadrowe.

Francisco Conceicao znajduje się na radarze Manchesteru United już od pewnego czasu. Portugalczyk mógłby wzmocnić rywalizację na skrzydłach i dać zespołowi Michaela Carricka więcej kreatywności w ofensywie. Z kolei Juventus widzi w Joshuy Zirkzee zawodnika, który mógłby zwiększyć możliwości w ataku i lepiej pasować do profilu napastnika poszukiwanego przez klub z Turynu.

Obaj piłkarze nie mają za sobą idealnego okresu w obecnych zespołach, dlatego zmiana otoczenia może okazać się dla nich korzystnym rozwiązaniem. Manchester United oraz Juventus musiałyby jednak dojść do porozumienia w sprawie szczegółów transakcji, ponieważ wartości obu zawodników mogą być różnie oceniane. Na ten moment nie wiadomo, czy wymiana faktycznie dojdzie do skutku, ale taki pomysł pojawił się na stole.

W najbliższych tygodniach powinna całkowicie rozstrzygnąć się sprawa potencjalnej wymiany pomiędzy Manchesterem United a Juventusem. Media uważnie śledzą rozwój sytuacji i czekają na kolejne informacje dotyczące przyszłości Francisco Conceicao oraz Joshuy Zirkzee. Na ten moment oba kluby pozostają otwarte na rozmowy, ale do finalizacji transakcji jeszcze daleka droga.