Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny chcą zrehabilitować się po nieudanym starcie nowej kampanii. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 17:30.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 lipca 2026 19:07

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Śląsk Wrocław podejmie Raków Częstochowa w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły mają za sobą nieudany początek sezonu, ponieważ przegrały swoje mecze w inauguracyjnej serii gier. Zarówno ekipa Wojskowych, jak i drużyna Medalików wciąż czekają na pierwsze punkty, dlatego nadchodzące spotkanie będzie dla obu klubów doskonałą okazją do przełamania. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 17:30.

Moim zdaniem komplet oczek w tym pojedynku wywalczy Raków Częstochowa. Zespół prowadzony przez Dawida Kroczka powinien potwierdzić swoją jakość i poradzić sobie z beniaminkiem. Mój typ: wygrana Rakowa.

Ernest STS 2.50 Zwycięstwo Rakowa Odwiedź STS

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

Śląsk Wrocław przystąpi do tego spotkania bez Patryka Sokołowskiego oraz Damiana Warchoła. W Rakowie Częstochowa pod znakiem zapytania stoją natomiast występy Adriano Amorima i Karola Struskiego, którzy najprawdopodobniej nie pojawią się na boisku.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Obie drużyny nieudanie rozpoczęły nową kampanię PKO BP Ekstraklasy. Śląsk Wrocław przegrał 1:2 z Górnikiem Zabrze, a Raków Częstochowa uległ takim samym wynikiem Wiśle Płock. Warto jednak dodać, że zespół spod Jasnej Góry w międzyczasie pewnie wyeliminował Vallettę FC, wygrywając dwumecz 7:1 w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa przemawia nieznacznie na korzyść drużyny Medalików. W pięciu poprzednich meczach ekipa z Jasnej Góry odniosła bowiem dwa zwycięstwa, zespół Wojskowych wygrał raz, natomiast dwukrotnie byliśmy świadkami podziału punktów.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego pojedynku są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Śląska Wrocław wynosi około 2.90, typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to mniej więcej 2.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, dzięki czemu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Śląsk Wrocław Raków Częstochowa 2.87 3.47 2.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 lipca 2026 19:07

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Rosiak, Matsenko, Ba, Christodoulou, Llinares – Samiec-Talar, Yriarte, Mokrzycki – Banaszak, Marjanac

Raków: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Silva, Repka, Kochergin, Ameyaw – Makuch, Emreli, Pieńko

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Pojedynek między Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz TVP Sport, a także w serwisach streamingowych CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 17:30.

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