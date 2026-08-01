Legia Warszawa – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (02.08.2026)

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin to mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (2 sierpnia) o godz. 14:45. Obie drużyny zdobył komplet punktów na start ligowych rozgrywek.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Legia Warszawa Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2026 17:02

Legia – Zagłębie: typy bukmacherskie

Legia Warszawa podejmie Zagłębie Lubin w meczu 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi udanie rozpoczęli sezon, pokonując na wyjeździe Pogoń Szczecin (1:0). Komplet punktów stołecznej drużynie zapewnił Zoran Arsenić, który latem trafił do Legii z Rakowa Częstochowa i już w swoim pierwszym ligowym występie zdobył zwycięską bramkę.

Wojskowi pozostają niepokonani przy Łazienkowskiej od początku lutego, a w grze zespołu coraz wyraźniej widać wpływ Marka Papszuna. Stołeczny klub prezentuje się bardzo solidnie w defensywie i konsekwentnie realizuje założenia taktyczne swojego szkoleniowca.

Zagłębie również rozpoczęło rozgrywki od zwycięstwa. Miedziowi pewnie pokonali Piasta Gliwice (2:0), a świetny występ zaliczył Jakub Sypek, który zdobył bramkę i dołożył asystę przy drugim trafieniu. Warto także przypomnieć, że w poprzednim sezonie Lubinianie należeli do najlepiej punktujących drużyn na wyjazdach. Mój typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

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Legia – Zagłębie: ostatnie wyniki

Zoran Arsenić zapewnił Legii zwycięstwo nad Pogonią (1:0) w Szczecinie w meczu otwierającym sezon Ekstraklasy. Choć stołeczny zespół przez większość spotkania dominował, długo nie potrafił znaleźć drogi do bramki rywali. Nieskutecznością ponownie raził Mileta Rajović, jednak Papszun wciąż darzy duńskiego napastnika dużym zaufaniem. Wojskowi oddali aż 25 strzałów na bramkę Portowców, a zwycięski gol padł w 96. minucie.

Miedziowi na własnym stadionie ograli Piasta (2:0). Wynik w 72. minucie otworzył Jakub Sypek, a kilka minut później 25-letni pomocnik zanotował asystę przy trafieniu Marcela Reguły. Dobra forma Reguły nie przechodzi bez echa, gdyż jest coraz częściej łączony z transferem do FC Koln, gdzie miałby zastąpić Saida El Malę.

Legia – Zagłębie: historia

Legia wygrała cztery z pięciu ostatnich spotkań z Zagłębiem. W kwietniu tego roku Wojskowi pokonali na wyjeździe Miedziowych (1:0), a zwycięskiego gola strzelił Rafał Adamski. Natomiast gracze Zagłębia przed własną publicznością ograli stołeczny zespół (3:1).

Legia – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytem spotkania przy Łazienkowskiej jest Legia. Kurs na zwycięstwo stołecznego zespołu wynosi około 1.62. Wygrana Zagłębia wyceniana jest na około 5.45, natomiast kurs na remis oscyluje w granicach 4.00.

Legia Warszawa Remis Zagłębie Lubin 1.62 4.00 5.45 1.62 4.00 5.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2026 17:02

Legia – Zagłębie: przewidywane składy

Legia Warszawa: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Deziel – Szymański – Wszołek, Urbański, Kapustka, Vinagre – Zjawiński, Rajović

Zagłębie Lubin: Alomerović – Michalski, Nalepa, Ławniczak – Grzybek, Kocaba, Dziewiatowski, Corluka – Reguła, Kosidis, Kerk

Legia – Zagłębie: sonda

Kto wygra mecz? Legia Warszawa

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Zagłębie Lubin Legia Warszawa

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Legia – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w niedzielę (2 sierpnia) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

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