Korona Kielce po króla strzelców Ekstraklasy?! Chce duet z Lechii

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek i Żelizko do Korony? Lechia oczekuje szalonych kwot

Korona Kielce potwierdziła tego lata wysokie aspiracje, sprowadzając Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze, Kamila Jakubczyka z Arki Gdynia oraz Ariela Mosóra z Rakowa Częstochowa. Inauguracja ligowego sezonu nie przebiegła zgodnie z planem, gdyż ekipa Jacka Zielińskiego przegrała z Jagiellonią Białystok 0-1. Niezależnie od wyniku tego starcia oraz najbliższych, plan na kolejne tygodnie okienka się nie zmienia – zadaniem jest wzmocnić ofensywę zawodnikiem wysokiej klasy.

Sensacyjnie na liście życzeń Korony znalazł się Tomas Bobcek, król strzelców Ekstraklasy zeszłego sezonu. Mimo jego świetnej postawy, Lechia Gdańsk nie dała rady utrzymać się w elicie i spadła do pierwszej ligi. Teraz napastnik ma trafić na sprzedaż – problem w tym, że gdańszczanie odrzucali dotąd wszystkie oferty. Bobcek nie gra, gdyż chce zniwelować ryzyko urazu przed transferem. Korona zainteresowała się jego transferem, a do Kielce mógłby trafić też drugi piłkarz Lechii – Iwan Żelizko.

Szalony plan Korony krzyżują w tym momencie oczekiwania finansowe Lechii. Sebastian Staszewski ujawnił, że sprowadzenie obu tych piłkarzy w pakiecie miałoby kosztować nawet 13 milionów euro (8 mln euro za Bobcka oraz 4-5 mln euro za Żelizko). Dla kielczan to kwoty, z którymi oczywiście nie są w stanie się zmierzyć.