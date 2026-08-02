Gwiazdor walczy o pozostanie w Barcelonie. Kontuzja kolegi ma mu pomóc

Marc Casado nie zamierza rezygnować z walki o miejsce w Barcelonie, mimo że klub jest gotowy wysłuchać ofert za pomocnika. Wychowanek liczy, że kontuzja Frenkiego de Jonga zmieni jego sytuację.

ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Flick jasno przedstawił plan

Marc Casado nie może być pewny swojej przyszłości w Barcelonie. Jak informuje kataloński „Sport”, Hansi Flick przekazał 22-letniemu pomocnikowi, że w hierarchii środkowych pomocników wyżej znajdują się obecnie Marc Bernal, Pedri, Gavi oraz Eric Garcia.

Mimo to Casado nie zamierza odchodzić. Wychowanek Barcelony wierzy, że długa przerwa Frenkiego de Jonga otworzy przed nim nowe możliwości. Dlatego chce wykorzystać okres przygotowawczy, aby przekonać trenera do zmiany decyzji. Pomocnik zagrał już 62 minuty w sparingu z Birmingham City i ma otrzymać kolejną szansę w meczu z Preston North End.

Barcelona nie wyklucza sprzedaży zawodnika, ale tylko za odpowiednią kwotę. Według hiszpańskich mediów, przed 30 czerwca klub odrzucił ofertę opiewającą na około 10 milionów euro. Katalończycy oczekują od 30 do 40 milionów euro za reprezentanta Hiszpanii, którego sprzedaż przyniosłaby cenny zysk z punktu widzenia przepisów finansowych.

Casado nie chce jednak podejmować pochopnej decyzji. Pomocnik jest mocno związany z Barceloną i marzy o dalszej grze w pierwszym zespole. Nie przekonały go również propozycje z Al Hilal ani zainteresowanie ze strony tureckich klubów. Teraz wiele zależy od jego agenta Jorge Mendesa, który ma znaleźć ofertę odpowiadającą zarówno oczekiwaniom piłkarza, jak i wymaganiom Barcelony.