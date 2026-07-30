Chrobry Głogów pozyskał obrońcę. Kiedyś szkolił się w Romie

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chrobrego Głogów

Oficjalnie: Amir Feratović dołączył do Chrobrego Głogów

Chrobry Głogów poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Amira Feratovicia na zasadzie wolnego transferu. 24-letni stoper pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Słoweński defensor wzmocni linię obrony pierwszoligowego zespołu przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Feratović zwiększy rywalizację w drużynie Pomarańczowo-Czarnych, włodarze z Głogowa wiążą z nim spore nadzieje. To już ósme wzmocnienie Chrobrego podczas letniego okienka transferowego. Wcześniej do dolnośląskiej ekipy dołączyli również Adrian Bukowski, Beniamin Czajka, Maksymilian Czajka, Krzysztof Bąkowski, Yegor Sharabura, Alan Rybak oraz Agon Sadiku.

Urodzony w Lublanie piłkarz, który jest najnowszym nabytkiem pierwszoligowego zespołu, może pochwalić się bardzo ciekawym piłkarskim CV. W ostatnim czasie reprezentował rodzime drużyny – NK Aluminij oraz Tabor Sezana – natomiast wcześniej występował także w Adanie Demirspor, Estreli Amadora i rezerwach Benfiki Lizbona. Feratović jako junior szkolił się również w akademii Romy. W poprzedniej kampanii rozegrał 19 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.