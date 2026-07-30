Lechia Gdańsk rozgląda się za wzmocnieniami. Jeden z ich tropów prowadzi do Górnika Zabrze. Na celowniku pierwszoligowca znalazł się Natan Dzięgielewski - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Natan Dzięgielewski łączony z Lechią Gdańsk

Lechia Gdańsk wciąż pracuje nad skompletowaniem kadry na nowy sezon Betclic 1. Ligi. Spadkowicz z PKO Ekstraklasy nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym i rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki”, na celowniku biało-zielonych znalazł się Natan Dzięgielewski z Górnika Zabrze.

Młody skrzydłowy nie zdołał przekonać do siebie Michala Gasparika i wszystko wskazuje na to, że tego lata może opuścić Górnika Zabrze. W Lechii Gdańsk miałby znacznie większe szanse na regularne występy, co może okazać się kluczowe dla dalszego rozwoju jego kariery. Dla 21-latka przeprowadzka do Trójmiasta byłaby szansą na poprawienie swojej pozycji i zebranie cennego doświadczenia.

Natan Dzięgielewski w poprzednim sezonie zbierał bardzo dobre recenzje na boiskach Betclic 1. Ligi. Skrzydłowy występował wówczas na zasadzie wypożyczenia w Wieczystej Kraków, gdzie regularnie pokazywał swoje umiejętności i należał do wyróżniających się młodzieżowców. Właśnie dlatego Lechia Gdańsk może uważać go za piłkarza, który mógłby realnie podnieść jakość ofensywy zespołu.

W minionej kampanii Natan Dzięgielewski rozegrał 16 spotkań w koszulce Wieczystej Kraków. Skrzydłowy zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.