Real Madryt będzie miał swojego Yamala

Były kapitan Leganes zachwycony talentem Diomande
Yan Diomande ma w najbliższym czasie zostać nowym zawodnikiem Realu Madryt. Królewscy od dawna obserwowali młodego skrzydłowego i są przekonani, że w przyszłości może odegrać ważną rolę w zespole prowadzonym przez Jose Mourinho. Wcześniej zainteresowanie piłkarzem wykazywała także Barcelona, jednak ostatecznie zrezygnowała z walki o jego podpis.
Jeszcze przed debiutem w barwach Realu o Diomande zrobiło się głośno za sprawą Sergio Gonzaleza. Były kapitan Leganes, który dobrze zna 19-latka ze wspólnej gry, w rozmowie z dziennikiem „AS” pokusił się o bardzo odważne porównanie. – Szczerze mówiąc, tak. To może zabrzmieć szalenie, ale patrząc na jego rozwój, widzę go na poziomie Lamine’a Yamala – stwierdził Gonzalez.
Na tym nie zakończył swojej wypowiedzi. Były obrońca uważa, że gwiazda Barcelony ma dziś przewagę wyłącznie dzięki większemu doświadczeniu. – Lamine ma większą ciągłość występów i od dłuższego czasu potwierdza swoją klasę. Jeśli jednak Yan dostanie podobną szansę, może osiągnąć jego poziom, a nawet go przewyższyć. To wyjątkowo utalentowany zawodnik o ogromnym potencjale. Jest fenomenem – dodał.
Takie słowa z pewnością zwiększają też oczekiwania wobec Diomande. Przed młodym skrzydłowym dopiero pierwszy sezon w Realu Madryt, gdzie będzie musiał udowodnić, że ogromny potencjał potrafi przełożyć na regularne występy i wysoką formę.