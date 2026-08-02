Real Madryt będzie miał swojego Yamala

Real Madryt jest o krok od sfinalizowania transferu Yana Diomande z RB Lipsk. Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem 19-letni skrzydłowy usłyszał słowa, które wywołały spore poruszenie w Hiszpanii.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Były kapitan Leganes zachwycony talentem Diomande

Yan Diomande ma w najbliższym czasie zostać nowym zawodnikiem Realu Madryt. Królewscy od dawna obserwowali młodego skrzydłowego i są przekonani, że w przyszłości może odegrać ważną rolę w zespole prowadzonym przez Jose Mourinho. Wcześniej zainteresowanie piłkarzem wykazywała także Barcelona, jednak ostatecznie zrezygnowała z walki o jego podpis.

Jeszcze przed debiutem w barwach Realu o Diomande zrobiło się głośno za sprawą Sergio Gonzaleza. Były kapitan Leganes, który dobrze zna 19-latka ze wspólnej gry, w rozmowie z dziennikiem „AS” pokusił się o bardzo odważne porównanie. – Szczerze mówiąc, tak. To może zabrzmieć szalenie, ale patrząc na jego rozwój, widzę go na poziomie Lamine’a Yamala – stwierdził Gonzalez.

Na tym nie zakończył swojej wypowiedzi. Były obrońca uważa, że gwiazda Barcelony ma dziś przewagę wyłącznie dzięki większemu doświadczeniu. – Lamine ma większą ciągłość występów i od dłuższego czasu potwierdza swoją klasę. Jeśli jednak Yan dostanie podobną szansę, może osiągnąć jego poziom, a nawet go przewyższyć. To wyjątkowo utalentowany zawodnik o ogromnym potencjale. Jest fenomenem – dodał.

Takie słowa z pewnością zwiększają też oczekiwania wobec Diomande. Przed młodym skrzydłowym dopiero pierwszy sezon w Realu Madryt, gdzie będzie musiał udowodnić, że ogromny potencjał potrafi przełożyć na regularne występy i wysoką formę.