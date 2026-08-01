GKS Katowice – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (02.08.2026)

GKS – Radomiak, typy bukamcherskie
Niedzielne zmagania w ramach 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie starcie, w którym GKS Katowice zmierzy się przed własną publicznością z Radomiakiem Radom. Gospodarze przystąpią do tego meczu w znakomitych nastrojach, ponieważ w środku tygodnia pokonali Żylinę i zapewnili sobie awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Radomiak natomiast będzie chciał pójść za ciosem po zwycięstwie nad Wieczystą Kraków (2:1) i dopisać do swojego dorobku kolejne trzy punkty.
Ja uważam, że niedzielne starcie zakończy się zwycięstwem podopiecznych Rafała Góraka. Mój typ: wygrana GKS-u
GKS – Radomiak, ostatnie wyniki
GKS Katowice przystąpi do niedzielnego spotkania w dobrych nastrojach. Podopieczni Rafała Góraka w środku tygodnia pokonali Żylinę (3:1), dzięki czemu awansowali do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wcześniej katowiczanie przegrali z Wisłą Kraków (1:2) na inaugurację PKO BP Ekstraklasy, ulegli również słowackiemu zespołowi w pierwszym meczu (1:2). Podczas letnich przygotowań zremisowali z Rakowem Częstochowa (1:1) i pokonali Stal Rzeszów (3:1).
Radomiak Radom w ostatnich tygodniach prezentował nierówną formę. Zespół z Mazowsza udanie rozpoczął sezon PKO BP Ekstraklasy, pokonując Wieczystą Kraków (2:1). W sparingach radomianie wygrali z Legią Warszawa II (2:1), ale przegrali z Nea Salamis (2:3), Pogonią Siedlce (1:2) oraz pierwszym zespołem Legii Warszawa (1:3).
GKS – Radomiak, historia
Historia rywalizacji GKS-u Katowice z Radomiakiem Radom jest dość wyrównana, a w ostatnich sezonach oba zespoły mierzyły się głównie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. W poprzednim sezonie doszło do dwóch bezpośrednich spotkań. Jesienią GKS wygrał przed własną publicznością 2:0, natomiast w rundzie wiosennej Radomiak zrewanżował się zwycięstwem 1:0. Niedzielny mecz będzie więc okazją do przechylenia szali na swoją korzyść w tej coraz ciekawszej rywalizacji.
GKS – Radomiak, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego zdarzenia jest GKS Katowice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.00. W przypadku zwycięstwa Radomiaka Radom natomiast sięga nawet 3.80.
GKS – Radomiak, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną GKS-u
- remisem
- wygraną Radomiaka
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GKS – Radomiak, przewidywane składy
GKS Katowice: Kobylak – Klemenz, Jędrych, Resta – Wasielewski, Milewski, Wolski, Galan – Marković, Szkurin, Nowak
Radomiak Radom: Majchrowicz – Zie Ouattra, Szcześniak, Dieguez, Conrado – Grzesik, Alves, Camara, Luquinhas – Wolski – Tapsoba
GKS – Radomiak, transmisja meczu
Spotkanie GKS Katowice – Radomiak Radom obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację obejrzysz na platformie streamingowej Canal+ Online oraz w usłudze STS TV.
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