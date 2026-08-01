GKS Katowice – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (02.08.2026)

GKS Katowice - Radomiak Radom: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (2 sierpnia) o godzinie 20:15.

Grzegorz Wajda / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS – Radomiak, typy bukamcherskie

Niedzielne zmagania w ramach 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie starcie, w którym GKS Katowice zmierzy się przed własną publicznością z Radomiakiem Radom. Gospodarze przystąpią do tego meczu w znakomitych nastrojach, ponieważ w środku tygodnia pokonali Żylinę i zapewnili sobie awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Radomiak natomiast będzie chciał pójść za ciosem po zwycięstwie nad Wieczystą Kraków (2:1) i dopisać do swojego dorobku kolejne trzy punkty.

Ja uważam, że niedzielne starcie zakończy się zwycięstwem podopiecznych Rafała Góraka. Mój typ: wygrana GKS-u

Kacper STS 2.00 wygrana GKS-u Zagraj!

GKS – Radomiak, ostatnie wyniki

GKS Katowice przystąpi do niedzielnego spotkania w dobrych nastrojach. Podopieczni Rafała Góraka w środku tygodnia pokonali Żylinę (3:1), dzięki czemu awansowali do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wcześniej katowiczanie przegrali z Wisłą Kraków (1:2) na inaugurację PKO BP Ekstraklasy, ulegli również słowackiemu zespołowi w pierwszym meczu (1:2). Podczas letnich przygotowań zremisowali z Rakowem Częstochowa (1:1) i pokonali Stal Rzeszów (3:1).

Radomiak Radom w ostatnich tygodniach prezentował nierówną formę. Zespół z Mazowsza udanie rozpoczął sezon PKO BP Ekstraklasy, pokonując Wieczystą Kraków (2:1). W sparingach radomianie wygrali z Legią Warszawa II (2:1), ale przegrali z Nea Salamis (2:3), Pogonią Siedlce (1:2) oraz pierwszym zespołem Legii Warszawa (1:3).

GKS – Radomiak, historia

Historia rywalizacji GKS-u Katowice z Radomiakiem Radom jest dość wyrównana, a w ostatnich sezonach oba zespoły mierzyły się głównie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. W poprzednim sezonie doszło do dwóch bezpośrednich spotkań. Jesienią GKS wygrał przed własną publicznością 2:0, natomiast w rundzie wiosennej Radomiak zrewanżował się zwycięstwem 1:0. Niedzielny mecz będzie więc okazją do przechylenia szali na swoją korzyść w tej coraz ciekawszej rywalizacji.

GKS – Radomiak, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego zdarzenia jest GKS Katowice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.00. W przypadku zwycięstwa Radomiaka Radom natomiast sięga nawet 3.80.

GKS – Radomiak, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u

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GKS – Radomiak, przewidywane składy

GKS Katowice: Kobylak – Klemenz, Jędrych, Resta – Wasielewski, Milewski, Wolski, Galan – Marković, Szkurin, Nowak

Radomiak Radom: Majchrowicz – Zie Ouattra, Szcześniak, Dieguez, Conrado – Grzesik, Alves, Camara, Luquinhas – Wolski – Tapsoba

GKS – Radomiak, transmisja meczu

Spotkanie GKS Katowice – Radomiak Radom obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację obejrzysz na platformie streamingowej Canal+ Online oraz w usłudze STS TV.

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