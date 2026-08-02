Brazylijski skrzydłowy łączony z sensacyjną przeprowadzką

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Al-Hilal zainteresowany Rayanem

Rayan w poprzednim sezonie należał do grona najlepszych skrzydłowych w całej Premier League. 19-letni Brazylijczyk był jedną z czołowych postaci AFC Bournemouth, imponując wysoką oraz równą formą przez wiele miesięcy. Nic więc dziwnego, że prawy napastnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym i znajduje się na celowniku kilku europejskich potęg.

W ostatnich tygodniach młody zawodnik był łączony z Arsenalem, Liverpoolem, Bayernem Monachium, Barceloną oraz Realem Madryt. Wiele wskazuje jednak na to, że wymienionych gigantów może ubiec klub z Arabii Saudyjskiej. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Al-Hilal poważnie rozważa bowiem sprowadzenie Rayana i jest gotowe zaoferować mu bardzo wysokie wynagrodzenie oraz przedstawić Bournemouth ofertę sięgającą nawet 100 milionów euro.

Sześciokrotny reprezentant Brazylii przywdziewa koszulkę ekipy Wisienek od stycznia 2026 roku, gdy przeniósł się na Dean Court z Vasco da Gamy za niespełna 30 milionów euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 15 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Kontrakt utalentowanego atakującego obowiązuje aż do 30 czerwca 2031 roku, dzięki czemu angielski klub może zarobić na nim ogromne pieniądze.