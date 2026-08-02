Transfer Bobcka niepewny. Poważny zgrzyt między Lechią a Werderem

Tomas Bobcek zamierza tego lata odejść z Lechii Gdańsk. Transferem króla strzelców Ekstraklasy interesuje się Werder Brema. Portal deichstube.de twierdzi, że w rozmowach między klubami pojawił się poważny zgrzyt.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek zbyt drogi dla Werderu? Transfer w zawieszeniu

Tomas Bobcek zakończył miniony sezon z indywidualnym wyróżnieniem – został królem strzelców Ekstraklasy. Mimo tego, Lechia Gdańsk nie zdołała utrzymać się w elicie i spadła do pierwszej ligi. Stało się jasne, że musi sprzedać swoich najdroższych piłkarzy, aby poprawić sytuację finansową. Z klubem pożegnał się już Kacper Sezonienko, ale najpoważniejszy zastrzyk gotówki zapewni oczywiście zagraniczny transfer Bobcka.

W pierwszych dwóch meczach na zapleczu Ekstraklasy Bobcek nie wystąpił. To naturalny krok, który ma zniwelować ryzyko kontuzji. Lechia Gdańsk jest pogodzona ze sprzedażą swojego najlepszego strzelca, ale chce to zrobić na swoich warunkach. Paolo Urfer ma oczekiwać za niego nawet 10 milionów euro.

Transferem Bobcka poważnie interesuje się Werder Brema. Negocjacje trwają, natomiast przedstawiciel Bundesligi napotkał poważną przeszkodę, którą jest właśnie postawa klubu z Gdańska. Portal deichstube.de potwierdza, że wycena Lechii mieści się w granicach od ośmiu do dziesięciu milionów euro. Jest to kwota, z którą Werder nie będzie w stanie się zmierzyć. Transfer pozostaje więc w zawieszeniu, choć sam Bobcek chce kontynuować karierę w Niemczech i z pewnością jest zwolennikiem tego ruchu.