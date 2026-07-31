Arka szykuje kolejny głośny transfer. Prosto z PKO Ekstraklasy

12:41, 31. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Natan Dzięgielewski ma zostać nowym piłkarzem Arki Gdynia. Piłkarz do 1. ligi zostanie wypożyczony z Górnika Zabrze. W umowie będzie opcja wykupu, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Piłkarze Arki Gdynia
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka Gdynia sprowadzi piłkarza Górnika Zabrze

Arka Gdynia udanie rozpoczęła nowy sezon Betclic 1. ligi. Piłkarze spadkowicza z PKO Ekstraklasy na inaugurację pokonali zespół Odry Opole 1:0, ale po samej grze widać dużą jakość w kadrze. Nie może więc dziwić, że są oni wskazywani jako jeden z głównych kandydatów do awansu. Szczególnie, że jak się okazuje, nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa w sprawie transferów.

Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, nowym piłkarzem Arki Gdynia ma zostać Natan Dzięgielewski. Chodzi o wypożyczenie z opcją wykupu tego 21-letniego piłkarza, który obecnie związany jest jeszcze z Górnikiem Zabrze. Wkrótce mają odbyć się testy medyczne.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Natan Dzięgielewski to piłkarz, który występuje przede wszystkim na pozycji skrzydłowego. W minionym sezonie reprezentował barwy Wieczystej Kraków, do której został zimą wypożyczony z Górnika. Do Trójkolorowych z kolei trafił pół roku wcześniej z GKS-u Tychy. To właśnie tam notował najlepszy czas. Na boiskach Betclic 1. ligi ma on 55 spotkań, 11 goli oraz 5 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 21-latka na 300 tysięcy euro.

Zobacz także: „Już teraz mogą zapłacić 8 milionów euro za Wojciecha Mońkę”