Arka szykuje kolejny głośny transfer. Prosto z PKO Ekstraklasy

Natan Dzięgielewski ma zostać nowym piłkarzem Arki Gdynia. Piłkarz do 1. ligi zostanie wypożyczony z Górnika Zabrze. W umowie będzie opcja wykupu, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka Gdynia sprowadzi piłkarza Górnika Zabrze

Arka Gdynia udanie rozpoczęła nowy sezon Betclic 1. ligi. Piłkarze spadkowicza z PKO Ekstraklasy na inaugurację pokonali zespół Odry Opole 1:0, ale po samej grze widać dużą jakość w kadrze. Nie może więc dziwić, że są oni wskazywani jako jeden z głównych kandydatów do awansu. Szczególnie, że jak się okazuje, nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa w sprawie transferów.

Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, nowym piłkarzem Arki Gdynia ma zostać Natan Dzięgielewski. Chodzi o wypożyczenie z opcją wykupu tego 21-letniego piłkarza, który obecnie związany jest jeszcze z Górnikiem Zabrze. Wkrótce mają odbyć się testy medyczne.

Natan Dzięgielewski to piłkarz, który występuje przede wszystkim na pozycji skrzydłowego. W minionym sezonie reprezentował barwy Wieczystej Kraków, do której został zimą wypożyczony z Górnika. Do Trójkolorowych z kolei trafił pół roku wcześniej z GKS-u Tychy. To właśnie tam notował najlepszy czas. Na boiskach Betclic 1. ligi ma on 55 spotkań, 11 goli oraz 5 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 21-latka na 300 tysięcy euro.

Zobacz także: „Już teraz mogą zapłacić 8 milionów euro za Wojciecha Mońkę”