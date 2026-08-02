Ferran Torres coraz bliżej głośnych przenosin. Rozmowy postępują

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

PSG pracuje nad transferem Ferrana Torresa

Ferran Torres od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką do Paris Saint-Germain. Choć w ostatnich tygodniach pojawiały się doniesienia, że 26-letni napastnik może ostatecznie pozostać w Barcelonie, to najnowsze informacje wskazują na zupełnie inny scenariusz. Coraz więcej źródeł sugeruje bowiem, iż reprezentant Hiszpanii jest bardzo blisko kontynuowania swojej kariery w stolicy Francji.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Nicolo Schira, PSG zbliża się do sfinalizowania transferu Ferrana Torresa. Mistrz Ligue 1 już wcześniej uzgodnił z piłkarzem warunki kontraktu indywidualnego, natomiast obecnie prowadzi zaawansowane negocjacje z Barceloną. Rozmowy wchodzą właśnie w decydującą fazę, a wartość transakcji ma wynieść od 30 do 50 milionów euro.

Torres reprezentuje drużynę Blaugrany od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Camp Nou z Manchesteru City za około 55 milionów euro. W poprzednim sezonie wystąpił w 49 meczach, zdobył 21 bramek i zaliczył 3 asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 55 milionów euro, a obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.