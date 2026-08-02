Milan postawił twarde warunki. Tylko jedna droga dla Leao

Przyszłość Rafaela Leao wciąż pozostaje niewiadomą. Milan jest gotowy rozstać się z portugalskim skrzydłowym, ale tylko na własnych zasadach i nie zamierza iść na żadne ustępstwa.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan nie zmienia stanowiska

Rafael Leao nadal znajduje się na celowniku Fenerbahce i Galatasaray, jednak rozmowy nie przyniosły dotąd przełomu. Jak informuje Fabrizio Romano, właściciel Milanu Gerry Cardinale jasno określił warunki ewentualnego transferu portugalskiego skrzydłowego.

Rossoneri zgodzą się wyłącznie na sprzedaż definitywną. Klub nie zamierza rozpatrywać ofert opartych na wypożyczeniu z opcją lub obowiązkiem wykupu. Minimalna kwota, od której Milan rozpocznie negocjacje, wynosi 50 milionów euro.

Fenerbahce przygotowuje nową propozycję po tym, jak pierwsza, opiewająca na mniej niż 40 milionów euro i zakładająca wypożyczenie z prawem wykupu, została odrzucona. Galatasaray również nie rezygnuje z walki o reprezentanta Portugalii i według doniesień oferuje mu kontrakt przekraczający osiem milionów euro za sezon.

Sam Leao nie podjął jeszcze decyzji. Portugalczyk analizuje wszystkie możliwości i wciąż liczy na ofertę z Hiszpanii lub Anglii. Priorytetem pozostaje dla niego gra w klubie występującym w Lidze Mistrzów. Jeśli odpowiednia propozycja nie wpłynie do Milanu i otoczenia zawodnika, skrzydłowy może pozostać na San Siro, choć wszystko wskazuje na to, że obie strony będą latem szukały rozwiązania prowadzącego do definitywnego rozstania.