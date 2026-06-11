Puszcza potwierdziła ważny ruch. Ostatnio pracował w Wiśle Kraków

07:59, 11. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Puszcza Niepołomice

Puszcza Niepołomice potwierdziła zatrudnienie nowego dyrektora ds. skautingu i rekrutacji. Został nim Kamil Binda, który jeszcze kilkanaście dni temu świętował awans z Wisłą Kraków do PKO Ekstraklasy.

Pilkarze Puszczy Niepołomice
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Pilkarze Puszczy Niepołomice

Wzmocnienie „gabinetów” Puszczy Niepołomice

Puszcza Niepołomice ma za sobą wymagający miniony sezon. Po spadku z PKO Ekstraklasy długo wydawało się, że głównym zadaniem ekipy Tomasza Tułacza będzie utrzymanie na poziomie Betclic 1. ligi. Tymczasem po słabej rundzie jesiennej udało się odpowiednio wzmocnić zespół i przepracować okres przygotowawczy na tyle, że właściwie do ostatniej kolejki trwała walka o baraże dające prawo gry o awans.

Tak się jednak nie stało i Żubry zostają na zapleczu elity na kolejny sezon. Wszyscy jednak liczą, że nowy sezon okaże się tak dobry, jak runda wiosenna. Pomóc w tym będą musiały jednak transfery, za które odpowiadać będzie nowa osoba. Puszcza Niepołomice poinformowała bowiem oficjalnie, że nowym dyrektorem ds. skautingu i rekrutacji został Kamil Binda. To ruch, o którym słychać było od jakiegoś czasu.

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Ostatnio Binda pełnił rolę team managera Wisły Kraków, z którą awansował do PKO Ekstraklasy. Ma jednak doświadczenie pracy w pionie sportowym, gdyż w przeszłości pełnił taką rolę w Podbeskidziu Bielsko-Biała, gdzie za swoją pracę i transfery zebrał dobre recenzje. Jak zaznaczono: w ramach swoich codziennych obowiązków Kamil Binda będzie ściśle współpracował z trenerem pierwszego zespołu Tomaszem Tułaczem, dyrektorem klubu Romanem Korozą oraz zarządem.

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