Igor Jakubowski/ Arena Akcji/ Alamy Na zdjęciu: Kamil Wojtyra

Polonia Bytom – Warta Poznań: niesamowite widowisko w pierwszym meczu

Na otwarcie nowego sezonu Betclic 1. Ligi doszło do pojedynku 10. ekipy poprzednich rozgrywek z beniaminkiem. Polonia Bytom wydawała się wyraźnym faworytem, ale Warta Poznań również liczyła na udane otwarcie zmagań na zapleczu Ekstraklasy.

Pierwsza bramka sezonu padła w kuriozalny sposób. Natomiast drugi gol był efektem znakomitego dośrodkowania Lucjana Zielińskiego i bezbłędnego strzału głową w wykonaniu Kamila Wojtyry. Goście odpowiedzieli jeszcze przed przerwą – w 41. minucie do siatki trafił Kacper Lepczyński.

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W 55. minucie Warta doprowadziła do wyrównania po znakomicie wykonanym przez Marcela Stefaniaka rzucie karnym. Poznaniacy utrzymali remis zaledwie przez dziesięć minut. Konrad Andrzejczak przejął piłkę po efektownej akcji Zielińskiego i uderzeniem z powietrza nie dał szans Leo Przybylakowi.

Rakieta od Konrada Andrzejczaka 😎



Polonia prowadzi #BYTWAR 3:2 🫵🏻



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Gdy wydawało się, że mecz zakończy się wynikiem 3:2 dla Polonii, to gospodarze podkręcili tempo i zdobyli czwartego gola – z dubletu mógł cieszyć się Wojtyra. W doliczonym czasie gry Poznaniacy zmniejszyli rozmiary porażki za sprawą bramki Mateusza Stanka.

Polonia Bytom – Warta Poznań 4:3 (2:1)

Azacki 15′ (sam.), Wojtyra 28′, 90′, Andrzejczak 69′ – Lepczyński 41′, Stefaniak 55′, Stanek 90+2′