Ivi Lopez wybrał nowy klub. Tam zagra były gwiazdor Rakowa

Ivi Lopez opuścił Raków Częstochowa po wygaśnięciu kontraktu. Hiszpan długo zwlekał z wyborem nowego klubu, ale w końcu podpisał kontrakt. W nowym sezonie zagra w barwach Iraklisu Saloniki.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Ivi Lopez podpisał kontrakt z Iraklisem

Ivi Lopez przez ostatnie sześć lat był gwiazdą PKO BP Ekstraklasy. Hiszpan trafił w 2020 roku do Rakowa Częstochowa, z którym sięgnął m.in. po mistrzostwo Polski oraz zagrał w fazie grupowej Ligi Europy. Łącznie w barwach Medalików rozegrał 172 mecze, w których strzelił 62 bramki i zanotował 39 asyst. Pod koniec maja klub podjął decyzję, że kontrakt pomocnika nie zostanie przedłużony.

32-latek chciał zostać w Częstochowie, ale Raków zdecydował inaczej. W efekcie Ivi musiał rozglądać się za nowym pracodawcą, a wybór zajął mu trochę czasu. Dopiero w poniedziałek (27 lipca) potwierdzono, że najbliższy sezon spędzi w barwach greckiego Iraklisu.

Doświadczony piłkarz związał się z greckim klubem rocznym kontraktem. Iraklis to beniaminek tamtejszej ekstraklasy. Po wywalczeniu awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej sprowadzili aż osiemnastu nowych zawodników. Na próżno jednak szukać tam znanych nazwisk.

Lopez napisał piękną historię w barwach Rakowa. Osiągał nie tylko sukcesy drużynowe, ale także indywidualne. W 2022 roku został królem strzelców PKO BP Ekstraklasy, a także zgarnął nagrodę dla najlepszego piłkarza sezonu. Zanim trafił do Polski, grał tylko i wyłącznie w Hiszpanii, gdzie bronił barw takich klubów jak Huesca, Levante, Ponferradina czy Sporting Gijon.